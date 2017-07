Marcel Pérès, organiste, Directeur musical de l'Ensemble Organum & du Festival Les Diagonales d'été de Moissac

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫J.-S.BACH :Concerto brandebourgeois n°3 en Sol Maj BWV 1048 1er mvt pour 3 violons 3 altos 3 violoncelles et basse continue. La Simphonie du Marais, Hugo Reyne, direction. Album "Jean Sébastien Bach : Intégrale des concertos brandebourgeois" - Label MUSIQUES A LA CHABOTTERIE 605014

♫W.-A. MOZART : Sonate n°13 en Si bémol Maj K 333, Allegretto grazioso. Maria-Joao Pires, piano. Album " Mozart : Intégrale des sonates pour piano" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DG 431760-2

♫GABRIEL FAURE : Fantaisie op 79 - pour flûte traversière et piano. Ransom Wilson, flûte. François Dumont, piano. Album " In the Age of Ravel" - Label NIMBUS NI6344

♫FRANCIS POULENC :Mon cadavre est doux comme un gant, extrait des Fiançailles pour rire. Ensemble Hope, Christal Baschet et percussions multitimbrales, Maëlle Vivarès, soprano. Album "Triptyque" - Pour acheter le CD c'est ici !

♫ANTONIO VIVALDI :Kyrie Eleison RV 487. Ensemble Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction) - Album " Antonio Vivaldi : Les orphelines de Venise" - Label AMBRONAY AMY047

♫HENRI JOSEPH RIGEL : Symphonie en ut min op 12 n°4 : Allegro spiritoso. Concert de la Loge, Julien Chauvin, violon et direction. Album " Joseph Haydn : La Reine" - Label APARTE AP131

Dimanche 23 juillet : point d’orgue du festival, de l’aube jusqu’au milieu de la nuit. La Grande Journée de l’Improvisation dans les musiques anciennes réunit Marcel Pérès, orgue, piano, carillon et chant ; Jodel Grasset, luth ; Judith Pacquier, cornet à bouquin ; Ahmed Saher, chant ; choeur du CIRMA et Ensemble Organum ; Ensemble Les Balkanes.

Les 24 et 25 juillet : fête de Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux journées au cœur de l'univers musical et spirituel du pèlerinage vers Compostelle. Clôture des Diagonales d'Eté avec un bal occitan en partenariat avec le COMDT de Toulouse et l'association Moissac Occitania.

Spécialiste des musiques du Moyen Age, Marcel Pérès dirige des sessions de recherche et de formation sur la musique ancienne et sa mise en œuvre dans le monde contemporain, il est l’auteur de nombreux enregistrements et publications.

♫ANONYME :Hymne des pélerins, Dum pater familias - pour ensemble vocal a cappella. Ensemble Organum, Marcel Pérès (direction) Album " Codex calixtinus" - Label AMBROISIE AMB9966

♫IGOR STRAVINSKY : Pulcinella pour soli et petit orchestre, Ouverture. Orchestre national de France, Pierre Boulez (direction) Album " Pierre Boulez dirige Igor Stravinsky" - Label ERATO 4509-98955-2

♫Henri DUMONT : O praecelsum, une élévation pour la chapelle de Louis XIV. Ensemble Correspondances, Sébastien DAUCÉ (direction) Album " O Mysterium" - Label HARMONIA MUNDI HMC 902241

♫ANTON DVORAK :Quand ma vieille mère m'apprenait à chanter. Magdalena Kozena, mezzo-soprano. Malcolm Martineau, piano. Album " Songs my mother taught me" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 00289 477 6665

♫JEAN SIBELIUS :4 légendes de Kalevala op 22 : Lemminkainen paluu. Orchestre symphonique de Lahti, Osmo Vanska, (direction). Album " Jean Sibelius : Oeuvres symphoniques" - Label BIS-1745

♫GUILLAUME DE MACHAUT :Dame, vostre doulz viaire (Virelai) Ensemble Gilles Binchois. Album "Vrai remede de l'amour / Ens. Binchois" - Label CANTUS C 9625

♫LUDWIG VAN BEETHOVEN :Symphonie n°6 ""Pastorale"" 1er mvt. West Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboïm (direction) Album "Daniel Barenboim dirige l'intégrale des symphonies de Beethoven" - Label DECCA 4783839

♫SERGEI RACHMANINOV : Prélude en mi min op 32 n°4. Boris Berezovsky, piano. Album " Récital : Boris Berezovsky interprète les préludes de Serge Rachmaninov" - Label MIRARE MIR 004

♫J.-S. BACH :Cantate BWV 82 Ich habe genug. Philippe Jaroussky, contre-ténor. Orchestre Baroque de Fribourg, Petra Mullejans (direction) Album " Johann Sebastian Bach Georg Philipp Telemann : Sacred cantatas" - Label ERATO 0190295925338

♫CAMILLE SAINT SAËNS :Quatuor à cordes n°1 en mi min op 112, 3e mvt. Quatuor Modigliani. Album "Debussy Saint Saëns et Ravel : Quatuor à cordes" - Label MIRARE MIR 188