RÉVEIL CLASSIQUE - LE PROGRAMME

♫J.-S. BACH :Concerto n°1 en ré min BWV 1052 Allegro. David Fray, piano et direction. Philharmonie de chambre allemande de Breme. Album " Jean Sebastien Bach : Les concertos pour claviers" - Label VIRGIN CLASSIC 213642

♫CLAUDIO MONTEVERDI : Cruda amarilli - pour ensemble vocal et instrumental et basse continue. Concerto italiano, Rinaldo Allessandrini (direction) Album " Trent'anni a Roma / Rinaldo Alessandrini dirige le Concerto Italiano" - label NAIVE RECORDS OP 30563

♫JOHANNES BRAHMS :Sonate pour violoncelle n°1 en mi min op 38, Allegro. Tanguy de Williencourt, piano. Bruno Philippe, violoncelle. Album "Brahms et Schumann : Oeuvres pour violoncelle et piano" - Label EVIDENCE EVCD012

♫ASTOR PIAZZOLLA : Las cuatro estaciones porteñas, Primavera porteña - arrangement pour guitare. Thibault Garcia, guitare. Album " Leyendas" - Label PARLOPHONE 0190295954635

♫CLAUDE DEBUSSY : Quatuor a cordes en sol min op 10 2e mvt. Quatuor Ebêne. Album " Debussy Faure Ravel : Quatuors a cordes" - Label VIRGIN CLASSICS 519045 2

♫HECTOR BERLIOZ :Carnaval romain, ouverture Op.9 pour orchestre. Orchestre Philharmonique de Radio France, Myung Whun Chung (direction) Album "Myung Whun Chung dirige Berlioz et Debussy" - Label DECCA 478 1665

♫Marion Lecapelain, coordinatrice artistique du festival Les Heures musicales de l'Abbaye de Lessay

♫C.P.E. BACH :Allegro du Concerto pour clavecin en ré mineur, H. 427 / Wq. 23. Jean Rondeau, clavecin. Album " Dynastie Bach : Concertos pour clavecin" - Label ERATO 0190295888466

♫JOHN DOWLAND : Can she excuse my wrongs - pour ensemble vocal à 4 voix et luth. Thomas Dunford, luth. Ruby Hughes, soprano. Renoud van Mechelen et Paul Agnew, ténors. Alain Buet, basse. Album " Lachrimae" - Label ALPHA 187

♫FRANZ SCHUBERT : Moment musical en fa min op 94 n°3 D 780. Alexandre Tharaud, piano. Album " Franz Schubert : Moments musicaux" - Label ARION ARN 68508

♫ALEXANDRE BORODINE : Quintette avec piano en do mineur 2e mvt. Quatuor Camerata. Jolanta Munch, piano. Album " Borodine Mahler et Chostakovitch : Quintettes et quatuor avec piano" - Label DUX RECORDING PRODUCERS DUX 0629

♫GEORGE GERSHWIN : I got rythm. Isabelle George, soprano. Sirba Octet. Album " Du shtetl à new york" - Label AMBROISIE AM 173

♫GEORG-PHILIP TELEMANN :Fantaisies pour flûte n°2. François Lazarevitch, flûte traversière. Album "Telemann : 12 fantaisies pour flûte" - Label ALPHA 267

♫JACQUES IBERT :Les 2 premières Histoires, 10 pièces pour piano : La meneuse de tortues d'or / Le petit âne blanc. Album " Pieces pour piano" - Label QUANTUM QM 7020

♫FELIX MENDELSSOHN : Mitten wir in Leben sind pour solistes choeur mixte. Chœur de chambre de Stuttgart, Bernius Frieder, direction. Album "Félix Mendelssohn : Oeuves sacrées" - Label CARUS 83.203

♫GUSTAV MAHLER : Symphonie n°5 en ut dièse min : 4. Adagietto. Orchestre symphonique de la radio bavaroise. Mariss Jansons (direction) Album " Gustav Mahler : Symphonie n°5" - Label BR KLASSIK 900150