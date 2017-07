Aurèle Marthan, pianiste, fondateur & directeur artistique du Festival Classic à Guéthary, 5e édition

RÉVEIL CLASSIQUE - PROGRAMME

♫J.-S. BACH : Concerto en ut min BWV 1060 Allegro - version pour hautbois violon cordes et basse continue. Alfredo Bernardini, hautbois, Europa Galante, Fabio Biondi, violon et direction. Album "Jean-Sebastian Bach : 4 concertos" - Label VIRGIN 5453612

♫Samuel BARBER :Agnus dei - pour choeur a cappella d'après l'adagio pour cordes op 11. Ensemble Accentus, Laurence Equilbey, direction. Album "Transcriptions" - Label NAIVE RECORDS V 4947

♫JOSEPH HAYDN :Concerto en Ut Maj Hob VIIb : 1 Moderato - pour violoncelle orchestre. Edgar Moreau, violoncelle, Il Pomo D'Oro, Riccardo Minasi, direction. Album "Edgar Moreau : Giovincello" - Label ERATO 4605266

♫FELIX MENDELSSOHN :3 motets op 39 Veni domine op 39 n°1 - pour choeur mixte et orgue. Yves Castagnet, orgue. Maîtrise Cathédrale Notre-Dame de Paris, Lionel Sow, direction. Album "La Maîtrise de Notre-Dame de Paris interprète Mendelssohn Rheinberger et Brahms" - Label MAITRISE NOTRE-DAME DE PARIS 001

♫PIETRO MASCAGNI :Cavalleria rusticana, Intermezzo. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direction. Album "Riccardo Muti dirige Cavalleria rusticana et Paillasse" - Label EMI CLASSICS

♫Angelo RAGAZZI : Sonata a quattro en Sol Maj op 1 n°8 "La columbrano" 1er mvt. Ensemble Capella Gabetta, Andres Gabetta, violon et direction. Album "Musique à la cour des Habsbourg" - Label SONY 88875194662

Tour de France des festivals... l'invité de 7h40 : Aurèle Marthan, pianiste, fondateur et directeur artistique du Festival Classic à Guéthary, 5e édition, du 16 au 19 Août 2017. Billetterie.Infos pratiques. C'est ICI ! ou par tél : 05.59.54.86.37

, © Festival Classic à Guéthary

, où il a passé une grande partie de sa vie. Fondateur et directeur artistique du festival “Classic à Guéthary” depuis 2013,

il a souhaité mettre en valeur les lieux emblématiques de Guéthary : le musée, l’église St Nicolas...

Aurèle Marthan vient d’être nommé directeur artistique du Festival "Classique au naturel" dont la 1ère édition est à Orthez en mai 2018.

♫LUDWIG VAN BEETHOVEN :Triple Concerto pour piano, violon et violoncelle et orchestre en ut majeur, op. 56 3e mvt. Itzhak Perlmann, violon. Yo-yo Ma, violoncelle. Orchestre Philharmonique de Berlin. Daniel Barenboïm, piano et direction. Album "Beethoven / Triple concerto / Barenboim" - Label EMI CLASSICS 5555162

♫LUCIANO BERIO : Folk songs - Lossin Yelav - pour mezzo soprano et orchestre. Cathy Berberian, mezzo-soprano. Ensemble Julliard. Luciano Berio, direction. Album "Berio / Folk songs : Recital I" - Label RCA 09026 62540 2

♫ANTON DVORAK :Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179, Finale. Quatuor de Tokyo. Album "Dvorak et Smetana : Quatuors à cordes" - Label HARMONIA MUNDI HMC 807429

♫ROBERT SCHUMANN :Kinderszenen - scènes d'enfants op 15 Rêverie - pour piano. Christian Zacharias, piano. Album "Scènes d'enfants / Novelettes" - Label EMI CLASSICS 7548442

♫GUSTAV MAHLER : Symphonie n°1 en Ré Majeur Titan "Feierlich und gemessen ohne zu schleppen" Orchestre Philharmonique de New-York, Leonard Bernstein, direction. Album "Symphonie n°1 en Ré Maj Titan" - Label CBS MK 42194

♫FRANCIS POULENC : 4 petites prières de Saint François d'Assise FP 142 pour chœur d'hommes à cappella. Choeur de Chambre néerlandais, Eric Ericsson, direction. Album "Francis Poulenc : musique chorale religieuse" - Label GLOBE GLO 5185

♫DARIUS MILHAUD :Sonate op 47 pour flûte traversière, hautbois, clarinette et piano. Paul Meyer, clarinette / Emmanuel Pahud, flûte/ Eric Le Sage, piano. Album "French connection : Pahud Le Sage Meyer" - Label EMI CLASSICS 55779482

♫CLAUDE DEBUSSY :Suite bergamasque Clair de lune L 32 - pour piano. Tristan Pfaff, piano. Album "Piano encores" - Label APARTE AP107

♫FRANZ SCHUBERT :Atys D 585 - pour baryton et cordes (arrgt Raphaël Merlin) Matthias Goerne, baryton. Laurène Durantel, contrebasse. Quatuor Ebène. Album "Franz Schubert : Quintette à cordes et Lieder" - Label ERATO 825646487615

♫SERGE PROKOFIEV :Concerto n°3 en Ut Maj op 26 Allegro ma non troppo. Lang Lang, piano. Orchestre Philharmonique de Berlin. Simon Rattle, direction. Album "Prokofiev et Bartok : Concertos pour piano" - Label SONY CLASSICS 88883732262