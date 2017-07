Anne Blanchard, directrice artistique du Festival international d'Opéra baroque & romantique de Beaune

RÉVEIL CLASSIQUE - LE PROGRAMME

♫J.-S. BACH :La Passion selon Saint Jean BWV 245 Chœur : Ruht wohl ihr heiligen Gebeine. Collegium Vocale de Gand, direction Philippe Herreweghe. Album " Jean Sébastien Bach : La Passion selon Saint Jean BWV 245" - Label HARMONIA MUNDI HMC 901748.49

♫GEORGE GERSHWIN :Prélude n°2 en ut dièse mineur pour piano. Mark Bebbington, piano. Album "Gershwin : Concerto et Préludes"- Label SOMM RECORDINGS SOMMCD2602

♫CLAUDE DEBUSSY : L'enfant prodigue, 2 extraits Prélude suivi de "L'année en vain chasse l'année" (récitatif et air de Lia) Orchestre Philharmonique de Radio France, Karina Gauvin, soprano (rôle de Lia) Mikko Franck, direction. Album " Debussy et Ravel : L'enfant prodigue et L'enfant et les sortilèges" - Label ERATO 0190295896928

♫CAMILLE SAINT-SAENS : Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la min op 33, 1er mvt. Emmanuelle Bertrand, violoncelle. Orchestre du Festival de Lucerne, James Gaffigan, direction. Album "Saint Saëns : Concerto n°1 et sonates n°2 et 3 pour violoncelle" - Label HARMONIA MUNDI 902210

♫FRANZ SCHUBERT :Lied Der Zwerg (le nain) op 22 n°1 D 771. Matthias Goerne, baryton. Helmut Deutsch, piano. Album " Matthias Goerne : Wanderers Nachtlied" - Label HARMONIA MUNDI HMC 902109.10

♫JEAN SIBELIUS : Concerto pour violon en ré min op 47, dernier mvt. Viktoria Mullova, violon. Orchestre symphonique de Boston, Seiji Ozawa, direction. Album " Peter IllichTchaikovski et Jean Sibelius : Concertos pour violon par Viktoria Mullova" - Label PHILIPS 416821-2

►Tour de France des festivals... l'invité de 7h40 : Anne Blanchard, directrice artistique du Festival international d'Opéra baroque et romantique de Beaune - 7 au 30 juillet 2017

"Un jour, en rentrant du lycée, j’ai allumé la radio sur France Musique. J'ai entendu un timbre inouï, d’une beauté, d’une émotion, d’une rareté.

J'ai entendu un timbre inouï, d’une beauté, d’une émotion, d’une rareté. J’ai appelé mes frères et nous sommes tous restés ébahis… Il s’agissait du contre-ténor anglais Alfred Deller qui a suscité tant de vocations, contribué à faire renaître la musique ancienne et baroque..." Anne Blanchard

♫CLAUDIO MONTEVERDI :L'Orfeo, Chœur de l'acte 1 "Lasciati i monti" Concerto Italiano (chœur et orchestre) Rinaldo Alessandrini, direction - Album " L'Orfeo (intégrale)" - label NAÏVE OP 30439

♫GABRIEL FAURE : Quatuor a cordes en mi mineur op 121 Allegro. Quatuor Ebène. Album " Debussy Faure Ravel : Quatuors a cordes" - Label VIRGIN CLASSICS 519045 2

♫FRANCIS POULENC :La tragique histoire du petit René extrait de 4 chansons pour enfants FP 75 pour soprano et piano. Patricia Petibon, soprano. Susan Manoff, piano. Album " La belle excentrique / De Fauré à Ferré" - Label DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 4792465

♫Philippe BOESMANS :Chambre n°6 (la dernière des 6 pièces qui composent Chambres d'à côté pour ensemble instrumental ) Ensemble Musiques Nouvelles, Jean-Paul Dessy, direction. Album " Philippe Boesmans : Chambres d'à côté" - Label CYPRES CYP4636

♫JOHANNES BRAHMS : Sextuor à cordes n°1 en Si bémol Maj op 18 2e mvt. Renaud Capuçon, violon. Christoph Koncz, violon. Gérard Caussé, alto. Marie Chilemme, alto. Gautier Capuçon, violoncelle. Clemens Hagen, violoncelle. Album " Johannes Brahms : Sextuors à cordes n°1 et 2" - Label ERATO 0190295888374

♫DOMENICO SCARLATTI : Sonate en La Maj K 24 L 495. Lucas Debargue, piano (révélation du Concours Tchaikovsky 2015 à Moscou)- Album " Lucas Debargue interprète Scarlatti Chopin Liszt et Ravel" - Label SONY CLASSICAL 88875192982

♫ORAZIO BENEVOLO :Offertorium : Magnificat à 16 voix. Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, direction. Album " Alessandro Striggio : Messe à 40 et 60 voix / Missa sopra Ecco si beato giorno" - Label GLOSSA GCDSA 921623

♫W.-A. MOZART : Symphonie N°25, 1er mvt Allegro con brio. Orchestre symphonique de la radio de Berlin, Lorin Maazel, direction. Album " Mozart / Symphonies n°25-29 / Maazel / Paugartner" - Label WM 642308

♫LEOS JANACEK :Capriccio, Adagio. Jean-Efflam Bavouzet, piano (main gauche) Solistes de l'Orchestre Philharmonique de Bergen. Album " Leos Janacek : Oeuvres pour orchestre" - Label CHANDOS CHSA 5142

♫MAURICE RAVEL : Le tombeau de Couperin -extrait : Forlane. Yvonne Lefébure, piano. Album " Yvonne Lefebure interprète Maurice Ravel" - Label FYCD 018 CYD 45