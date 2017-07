Thomas Valverde et Sébastien van Kuijk invités pour le festival piano classique Biarritz

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année : Richard Wagner Les Maîtres chanteurs de Nuremberg (ouverture). Orchestre philharmonique de Vienne, Horts Stein, direction

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Martin Engstroem, fondateur et directeur artistique du festival de Verbier en Suisse

►7h50 - Le jeu de l'été : A gagner ce matin, des places pour les Chorégies d’Orange, vendredi 4 août à 21h30 au Théâtre Antique pour Les planètes de Holst .

► 8h10 -- Les invités du jour : le pianiste Thomas Valverde et le violoncelliste Sébastien van Kuijk pour le festival international Piano Classique Biarritz

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Alban Berg et la Suite lyrique, épisode 4 : une angoisse faite musique

Programmation musicale



Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffman (Acte IV, air de Franz « Jour et nuit je me mets en quatre »)

Bourvil (Franz)

Chœur et Orchestre du Théâtre National de l’Opéra Comique, André Cluyens, direction