Emmanuelle Bertrand et sa "petite histoire de la grande musique" / Hommage à Aretha Franklin

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Festival Berlioz

► 7h50 - Hommage à Aretha Franklin par Florian Royer

► 8h10 - L'invité du jour : Emmanuelle Bertrand

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Aretha Franklin

This bitter earth

CBS

Edouard Grieg

Sonate n°2 en Sol Maj op 13 : Lento doloroso - Allegro vivace

Alexandra Soumm, violon ; David Kadouch, piano

CLAVES

Francis Poulenc

4 chansons pour enfants FP 75 : La tragique histoire du petit René

Patricia Petibon, soprano ; Susan Manoff, piano

DGG

Léo Delibes

Lakmé : Dôme épais le jasmin (Acte I) Duo Lakmé Malika

Sabine Devieilhe, soprano (Lakmé) ; Marianne Crebassa, mezzo-soprano (Malika) ; Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth, dir.

ERATO

Benjamin Britten

Suite n°1 en Sol Maj op 72 : Marcia

Noémi Boutin, violoncelle

NOMADMUSIC

Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride : Dieux ! Protecteurs de ces affreux rivages (Acte II Sc 3) Oreste

Stéphane Degout, baryton ; Pygmalion, Raphaël Pichon, dir.

HARMONIA MUNDI

Claudio Carneiro

Ó meu amorzinho

Marie-Françoise Bucquet, piano ; Jorge Chaminé, baryton

MOVIE PLAY

Aretha Franklin

Never Grow Old

CHANT DU MONDE

Aretha Franklin

(You make me feel like) a natural woman

Royal Philharmonic Orchestra

RHINO RECORDS

Dimitri Chostakovitch

Sonate en ré min op 40 : Allegro

Emmanuelle Bertrand, violoncelle ; Pascal Amoyel, piano

HARMONIA MUNDI