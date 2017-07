Reinoud Van Mechelen au festival de l'Abbaye de Saintes

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

, © ERATO

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Christophe Collette, du Quatuor Debussy, nous présente le festival Cordes en Ballade

►7h50 - Le jeu de l'été : A gagner ce matin, des places de concert au festival de Radio France Montpellier Occitanie, pour le récital intitulé « L’année 1917 », que donneront le violoncelliste Edgar Moreau et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigé par Andris Poga, au Corum de Montpellier, le 17 juillet à 20h. Si vous êtes dans les parages à cette date, n’hésitez pas à tenter votre chance ce matin. Au programme, le Concerto pour violoncelle de Dvořák et la Symphonie n°12 dite « 1917 » de Chostakovitch.

► 8h10 - L' invité du jour : Le ténor Reinoud Van Mechelen, à l'occasion du festival de Saintes (du 14 au 22 juillet)

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Claude Debussy et le Children's Corner (1/5) : Que de touches blanches !

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Brahms

Sextuor à cordes n° 1 en Si bémol majeur op. 18 (2. Andante ma moderato)

Renaud Capuçon et Christophe Koncz, violons

Gérard Caussé et Marie Chilemme, altos

Gautier Capuçon et Clemens Hagen, violoncelles

Georges Bizet

Jeux d’enfants op. 22 – Petite suite (3. Impromptu : La toupie)

Orchestre royal du Concertgebouw

Bernard Haitink, direction

Pierre Bouteiller

Missa pro defunctis (Prélude et Requiem aeternam)

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Gustav Holst

2ème suite en Fa, Op. 28 (Fantaisie sur le « Dargason »)

Vents de l’orchestre symphonique de Cleveland

Frederick Fennell, direction

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5 en Fa Majeur, Op. 103 (3. Molto Allegro)

Svjatoslav Richter, piano

Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart

Christoph Eschenbach, direction

Joseph-Ermend Bonnal

Quatuor à cordes n°2 (3. Vif)

Quatuor Debussy