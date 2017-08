► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Jean-Paul Combet, directeur artistique de l'Académie Bach

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez un pass pour vous et votre enfant pour profiter des Pestacles au Parc Floral à Paris toute la journée du mercredi 23 août. Au programme : ateliers-jardin le matin ("labyrinthe" ou "insolite"), rencontre avec les artistes à midi, concert à 14h30 : "Comment Mozart vient aux enfants" (dès 4 ans) par l’Ensemble Hélios

► 8h10 -- Les invités du jour : Pierre-Olivier François, réalisateur du documentaire Clara Haskil, le mystère de l'interprète (Louise Productions), diffusé sur Arte le 27 août prochain

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Ludwig van Beethoven et la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre, épisode 5 : Le chemin vers la 9e Symphonie

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n° 3 en ré mineur op. 30 : III. Finale alla breve

Khatia Buniatishvili, piano / Orchestre de la Philharmonie Tchèque, dir. Paavo Järvi

Sony

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en mi bémol majeur "op. 1 n° 0" : III. Adagio

Quatuor Auryn

Tacet

Felix Mendelssohn

Le Songe d’une nuit d’été op. 61 : Chœur des Elfes et Première Fée

Choeur et Orchestre Philharmonique de Rotterdam, dir. Jeffrey Tate

EMI

Jean-Sébastien Bach

Cantate "Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir" BWV 131 : V. Israel hoffe auf den Herrn (Chœur final)

Vox Luminis, dir. Lionel Meunier

Alpha

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 23 en la majeur K. 488 : I. Allegro

Clara Haskil, piano

Orchestre Symphonique de Vienne, dir. Paul Sacher

Philips

Antonio Soler

Sonate en ré majeur R. 84

Clara Haskil, piano

Decca

Robert Schumann

Scènes d’enfants op. 15 : VII. Rêverie

Clara Haskil, piano

Philips

Louis-Claude Daquin

Le Coucou

Clara Haskil, piano

Enregistrement inédit

Frédéric Chopin

Concerto pour piano n° 2 en fa mineur op. 21 : II. Larghetto

Clara Haskil, piano / Orchestre des Concerts Lamoureux, dir. Igor Markevitch

Philips

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano et violon n° 3 en mi bémol majeur op. 12 n° 3 : III. Rondo

Clara Haskil, piano / Arthur Grumiaux, violon

INA Mémoire vive

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 23 en la majeur K. 488 : II. Adagio

Clara Haskil, piano

Orchestre Symphonique de Vienne, dir. Paul Sacher

Philips

Billie Holiday

I’m a Fool to Want You

Billie Holiday, vocal / Ellis Ray and His Orchestra

CBS