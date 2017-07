Ouverture du Festival d'Aix-en-Provence 2017 : Philippe Boesmans présente "Pinocchio", sa nouvelle création mondiale

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Les Rencontres musicales d'Evian avec François Kiefer, violoncelliste du quatuor Modigliani qui assure la direction artistique du Festival

►7h50 - Le jeu de l'été

A gagner ce matin,vos places pour le concert son et lumières de la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, qui aura lieu ce soir même à 21 h 30 à l’Hôtel Maynier d’Oppède. La violoncelliste enrichit son Odyssée pour violoncelle les voix enregistrées de près de 200 jeunes de la Métropole Aix-Marseille Provence. Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les samedis, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre prénom et votre nom de famille.

► 8h10 - Les invités du jour :

- Philippe Boesmans, compositeur de l'opéra Pinocchio, livret de Joël Pommerat qui se donnera les 3, 7, 9, 11, 14 et 16 juillet au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence

- Bernard Foccroulle, directeur artistique du festival.

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Hector Berlioz et sa Symphonie fantastique 1/5 : une musique hors norme !

► 9h00 : Le Journal

en savoir plus événement CONCOURS FRANCE MUSIQUE DES MUSICIENS AMATEURS

Programmation musicale

Félix Mendelssohn

Sonate n° 2 pour violoncelle & piano en Ré majeur op. 58 (1. Allegro assai vivace)

Yan Levionnois, violoncelle

Guillaume Bellom, piano

Henri Duparc

L’invitation au voyage

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano

Pascal Jourdan, piano

Serge Rachmaninov

Romance en La majeur - pour piano à 6 mains

Alexander Melnikov, Aleksandar Madzar, Alexandre Tharaud, piano.

Antonio Vivaldi

Concerto en Ré majeur op. 10 n°3 RV 428 "Il Gardellino" : (3. Allegro)

Stephen Preston, flûte

Academy of Ancient music

Direction : Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°16 en Mi bémol majeur K 428 (4. Allegro vivace)

Quatuor Van Kuijk

Johannes Brahms

Quintette en fa mineur op 34 - pour quatuor à cordes et piano (3. Scherzo) Jean-Frédéric Neuburger, piano

Quatuor Modigliani

Claudio Monterverdi

Pur ti miro

Sonia Wieder-Atherton, Natalia Shakhoskaya, violoncelle