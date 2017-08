► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Tobias Richter, directeur artistique du Festival Septembre Musical de Montreux-Vevey

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez un pass pour profiter d’une journée de concerts au Festival Ravel en Nouvelle Aquitaine le 9 septembre dans le cadre de la journée Ravel en fête.

► 8h10 -- Les invités du jour : Muza Rubackyte, pianiste

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Jean-Sébastien Bach et sa Passion selon Saint Matthieu, épisode 3 : Les larmes de Pierre

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Francesco Geminiani

La Foresta Incantata : Allegro moderato

A Treatise of Good Taste in the Art of Musick (extraits)

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en ré majeur op. 6 n° 4 : Allegro – Allegro

L’Escadron Volant de la Reine

B-Records

Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto pour violoncelle n° 1 en la mineur Wq 170 H 432 : III. Allegro assai

Ophélie Gaillard, violoncelle / Ensemble instrumental Pulcinella

Aparté

Ernest Bloch

Danse de mariage

Ophélie Gaillard, violoncelle / Sirba Octet

Aparté

Georg Friedrich Haendel

Gideon, 3ème Partie : Wondrous are thy works O Lord

Barbara Hannigan, Linda Perillo, Nicola Wemyss, sopranos / David Cordier, contre-ténor / Knut Schoch, tenor / Stephan Mac Leod, basse / Orchestre Baroque de Francfort, dir. Joachim Carlos Martini

Naxos

Fritz Kreisler

Marche miniature viennoise pour violon, violoncelle et piano

Renaud, Gautier et Aude Capuçon

Virgin Classics

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin : IV. Rigaudon

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Mirare