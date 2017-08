Marielle Nordmann, harpiste et programmatrice des Musicales de Bagatelle et du Parc floral

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals :Festival de Bourg Madame (7 au 16 août), avec Marie-Thérèse Licciardi

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez des places pour le Festival de Rocamadour le vendredi 11 août à 22 h à la Basilique de Saint-Sauveur afin d'assister au concert de l'ensemble Nevermind (Anna Besson, traverso ; Louis Creac'h, violon baroque ; Robin Pharo, viole de gambe ; Jean Rondeau, clavecin). Au programme : Bach, Couperin, Telemann.

► 8h10 -- L'invité du jour :Marielle Nordmann

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Roland de Lassus et les Prophéties des Sibylles, épisode 2 : Y a-t-il vraiment 12 Sibylles ?

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Carl Friedrich Abel

Symphonie en ré majeur op. 7 n° 3

I. Allegro / II. Andante / III. Presto

La Stagione Frankfurt, dir. Michael Schneider

CPO

Henry Purcell

King Arthur, Acte IV : How happy the lover (Passacaglia)

Voces8 / Les Inventions

Signum

Carole Bayer-Sager / Marvin Hamlisch

Nobody Does It Better (L’Espion qui m’aimait)

Voces8

Signum

Alexandre Borodine

Quatuor à cordes n° 2 en ré majeur : I. Allegro moderato

Quatuor Emerson

Deutsche Grammophon

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano n° 2 en sol majeur : III. Perpetuum mobile

Guillaume Chilemme, violon / Nathanaël Gouin, piano

Maguelone

Johann Christian Bach (attrib.)

Concerto pour clavecin en fa mineur : III. Prestissimo

Jean Rondeau, clavecin / Sophie Gent et Louis Creac’h, violons / Fanny Paccoud, alto / Antoine Touche, violoncelle / Thomas de Pierrefeu, contrebasse / Evolène Kiener, basson

Erato

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour flûte et harpe en ut majeur K. 299 : III. Rondeau

Jean-Pierre Rampal, flûte / Marielle Nordmann, harpe

Orchestre de chambre Franz Liszt, dir. Janos Rolla

CBS

Bela Bartok / arrangement Marielle Nordmann

Six Danses populaires roumaines : I. Danse du bâton

Nemanja Radulovic, violon / Marielle Nordmann, harpe

Transart

Francesco Petrini

Duo op. 30 n° 2 : II. Rondo

Lily Laskine et Marielle Nordmann, harpes

Erato

Marc Berthomieu

Au Parc de Bagatelle

Gabriel Bacquier, baryton, et accompagnement instrumental

EDICI

Charles Oberthur

Le Sylphe

Marielle Nordmann, harpe

Transart

Giuseppe Verdi

Il Tramonto

Margaret Price, soprano / Geoffrey Parsons, piano

Deutsche Grammophon

Mateo Albeniz / arrangement Marielle Nordmann et Fabien Ruiz

Sonate en ré majeur

Marielle Nordmann, harpe / Fabien Ruiz, claquettes

Enregistrement France Musique