Franck-Emmanuel Comte, directeur des Musicales en Auxois et du Festival Bach

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Festival de Saint Robert du 21 juillet au 14 août 2018

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Florian Royer

► 8h10 - L'invité du jour : Franck Emmanuel Comte

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto n°7 en sol mineur BWV 1058 : Allegro

David Fray, piano

Virgin Classic

Louis-Claude Daquin

Une jeune pucelle

Maîtrise de Radio France

Alpha

Joseph Haydn

Symphonie en Ré Majeur HOB I : 86 : Menuet

Orchestre de chambre de Zurich

Direction, Roger Norrington

Sony

Mélody Gardot

Same to you

Universal

Germaine Tailleferre

Trio pour piano violon et violoncelle : 4. Très animé

Trio Karénine

Mirare

Sirba Octet

Katioucha

Nicolas Kedroff, Balalaïka

Sirba Octet

Orchestre philharmonique Royal de Liège

Deutsche Grammophon

Enrique Granados

Danza espanõla n°5

Anne Gastinel, violoncelle

Pablo Marquez, guitare

Naïve

Emmanuel Chabrier

10 Pièces pittoresques : Paysage

Alexandre Tharaud, piano

Arion

Charles Gounod

6 Mélodies : 2. O ma belle rebelle

Tassis Christoyannis, baryton

Jeff Cohen

Aparte