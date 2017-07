Leonardo García Alarcón et Jean-François Sivadier présentent Erismena et Don Giovanni à Aix

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année_

The SB Explorations

Sterndale Bennett et Schumann_

Hiroaki Takenouchi, piano

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Le festival de l'abbaye de Saint-Riquier avec Hervé Niquet, qui assure la direction artistique du Festival.

►7h50 - Le jeu de l'été

A gagner ce matin, des places pour le récital que donnera l’immense baryton Bryn Terfel lundi prochain, le 10 juillet, au théâtre antique d’Orange, dans le cadre des Chorégies d’Orange. Il s’agit d’un récital en forme de florilège des plus grands airs puisés chez Verdi, Boito, Saint-Saëns, Gounod, Weber, Offenbach, Gershwin ou encore Wagner. Bryn Terfel sera accompagné par l’Orchestre philharmonique de Radio France et son directeur musical Mikko Franck.

► 8h10 - Les invités du jour :

- Leonardo Garcia Alarcon. Le chef argentin dirige Erismena les 07, 12, 15, 16, 18, 20 et 21 juillet au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence.

- Jean-François Sivadier. Il met en scène Don Giovanni au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence les 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19 et 21 juillet.

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Hector Berlioz et sa Symphonie fantastique 2/5 : une overdose qui devait être mortelle.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

William Sterndale Bennett

Sonate pour piano en Fa mineur op. 13 (4. Presto agitato)

Hiroaki Takenouchi, piano

Hugo Wolf

Goethe Lieder (Die Spröde* n°26)

Mari Eriksmoen, soprano

Alphonse Cemin, piano

Joseph Haydn

Concerto pour violoncelle n°2 en Ré majeur HOB VIIb/2 (3. Rondo – allegro)

Anne Gastinel, violoncelle, Les Solistes de Moscou, Yuri Bashmet, dir.

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques op. 12 (Gavotte)

Orchestre National de Lyon

Direction : Emmanuel Krivine

Claudio Monteverdi

- Madrigaux, Livre VII (Sinfonia)

- Scherzi Musicali (Quando l’Alba in oriente*)

Concerto Italiano

Direction : Rinaldo Alessandrini

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum en Ré Majeur H 146 (In te Domine speravi)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Ludwig Van Beethoven

Trio pour clarinette piano et violoncelle nº9 en Mi bémol Majeur op. 38 (Scherzo)

Florent Héau, clarinette

Jérôme Ducros, piano

Henri Demarquette, violoncelle

Stephen Sondheim

Sweeny Todd (Not while I’m around)

Renée Fleming, soprano

Bryn Terfel, baryton-basse

Orchestre de l’Opéra National du Pays de Galles

Direction : Paul Gemignani

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (Ouverture)

Musicaeterna

Direction : Teodor Currentzis