Le Quatuor Ellipsos, des saxophonistes au service du classique

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année :

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Didier Bocéno, président du festival Terres de Couleurs

►7h50 - Le jeu de l'été : Tentez aujourd'hui de gagner vos places pour le concert du 29 juillet au Festival Août musical de Deauville :

- Igor Stravinski (1882-1971)

Suites de L’Histoire du soldat pour violon, clarinette et piano (1919)

- Maurice Ravel (1875-1937)

Sonate n° 2 pour violon et piano (1927)

- Johannes Brahms (1833-1897)_

Trio pour clarinette, violoncelle et piano opus 114

Ensemble Messiaen :

Raphaël Sévère clarinette

David Petrlik violon

Volodia van Keulen violoncelle

Théo Fouchenneret piano

► 8h10 - Les invités du jour : Paul-Fathi Lacombe et Sylvain Jarry, du Quatuor Ellipsos, dans le cadre du Festival de Verbier.

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : L’Épitaphe de Seikilos, épisode 5 : La Grèce rêvée

► 9h00 : Le Journal