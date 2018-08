Le pianiste Aurèle Marthan, créateur et directeur artistique du festival Classic à Guéthary

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Festival Fort en Musique

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Florian Royer

► 8h10 - L'invité du jour : Aurèle Marthan

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto en fa min BWV 1056 : Allegro - pour clavecin cordes et basse continue

Céline Frisch, clavecin ; Ensemble Café Zimmermann, dir. Pablo Valetti

ALPHA

Benjamin Britten

A ceremony of carols op 28 : Balulalow, As dew in aprille, This little babe

Sally Pryce, harpe ; Zoe Brown et Katherine Watson, sopranos, Choeur du Trinity College de Cambridge, dir. Stephen Layton

HYPERION

Dmitri Chostakovitch

Symphonie n°6 en si min op 54 : 3. Presto

Estonian Festival Orchestra, dir. Paavo Jarvi

ALPHA

Henri Duparc

Elégie - pour mezzo-soprano et piano

Marianne Crebassa, mezzo-soprano ; Fazil Say, piano

ERATO

Fanny Mendelssohn-Hensel

Trio avec piano en ré min op 11 : Finale

Trio Clara Wieck

BAYER RECORDS

Bela Bartok

Concerto pour orchestre BB 123 Sz 116 : 2. Giuoco delle coppie

Orchestre Philharmonique de Munich, dir. Pablo Heras-Carado

HARMONIA MUNDI

Georg Friedrich Haendel

Water music hmv 348 à 350 : menuet

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, dir. Jean-Claude Malgoire

SONY

Extrait de répétition - Festival Fort en Musique

BLIND TEST

Karol Szymanowski

4 danses polonaises: 3. Oberek - pour piano

Florian Noack, piano

LA DOLCE VOLTA

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°13 en Ut Maj K 415 : 2. Andante - version pour piano quatuor à cordes et contrebasse

Aurèle Marthan, piano ; Etienne Durantel, contrebasse ; Quatuor Hanson

ENPHASES

Joseph Haydn

Concerto en Ut Maj HOB VIIb : 1 : Allegro molto - pour violoncelle orchestre

Edgar Moreau, violoncelle ; Il Pomo d'Oro, dir. Riccardo Minasi

ERATO

Maurice Ravel

Jeux d'eau M 30 - pour piano

Aurèle Marthan, piano

POLYMNIE

Avishai Cohen

Seven seas

BLUE NOTE