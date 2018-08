Le fondateur du Festival de Chaillol, Michaël Dian

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Biarritz Piano Festival

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Florian Royer

► 8h10 - L'invité du jour : Michaël Dian

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite française n°2 en do mineur (1. Allemande)

Maria Joao Pires, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°1 en la min op 41 : (4. Presto)

Quatuor Hermes

LA DOLCE VOLTA

Georg Friedrich Haendel

Tamerlano HWV 18 : A dispetto d'un volto ingrato (Acte III Sc 3 : Air de Tamerlan)

Jakub Jozef Orlinski, contre-ténor, Il Gardino d'Amore, Stefan Plewniak, dir.

(EVOE RECORDS)

Charles Chaplin (musique), John Turner et Geoffrey Parsons (paroles)

Smile

Gregory Porter , chant, London Studio Orchestra, Vince Mandoza, dir.

BLUE NOTE

Antonio VIvaldi

Concerto en sol min RV 416 (Allegro) - pour violoncelle obligé cordes et basse continue

Jean Guihen Queyras, violoncelle, Academie de musique ancienne de Berlin, Georg Kallweit, dir.

HARMONIA MUNDI

Louis Moreau Gottschalk

Souvenir de Porto Rico - pour piano

Simon Ghraichy, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Heiner Goebbles

Did it really happen

Deutscher Kammerchor, Ensemble Modern, Franck Ollu, dir.

ECM

Fazil Say

Nights, pour piano à 4 mains

Lucas et Arthur Jussen, Orchestre Royal du Concertgebouw, Stéphane Denève, dir.

DEUTSCHE GRAMMOPHON

BLIND TEST

Antonio Caldara

La castita al cimento : Spraga il senso lascivo veleno (Air de Flavia)

Cecilia Bartoli (Flavia), Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski, dir.

DECCA

Franz Schubert / Bernard Cavanna

Das Wandern Op. 25 n°1 D 795

Isa Lagarde, soprano ; Noemi Schindler, violon ; Anthony Millet, accordéon ; Atsushi Sakai, violoncelle

NOMAD MUSIC