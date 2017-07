Clément Rochefort reçoit la pianiste Dana Ciocarlie, à l'affiche de l'édition 2017 des Nancyphonies

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année : Isaac Albéniz interprété par Martin Roscoe au piano et l'Orchestre philharmonique de la BBC dirigé par Juanjo Mena.

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Le Festival Autres Rivages avec Christian Florentin, directeur artistique du festival

►7h50 - Le jeu de l'été : A gagner ce matin, le Coffret 5 disques de Philippe Herreweghe : « Conversation avec Camille de Rijck », est édité à l’occasion des 70 ans de Philippe Herreweghe.

► 8h10 - L' invitée du jour : La pianiste Dana Ciocarlie, à l'affiche des Nancyphonies

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Claude Debussy et le Children's Corner (4/5) : Qui est donc ce Jimbo ?

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Isaac Albeniz

Concerto pour piano n° 1 « fantastico » en la mineur op. 78 (3. Allegro)

Martin Roscoe, piano

Orchestre philharmonique de la BBC

Juanjo Mena, direction

Javier Busto

Salve regina

Chœur de Chambre de Mikrokosmos

Loïc Pierre, direction

Gabriel Perné

Les trois clercs de Saint-Nicholas

Solistes de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Anonyme

Les Amériquains (ext. du concert donné à Louis XIII en 1627 par Les 24 Viollons Et Les 12 Grands Hautbois)

Manfredo Kraemer, violon

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

Ottorino Respighi

Vetrate di chiesa P 150 : La fuga in Egitto

Orchestre Symphonique de Rome

Franceso La Vecchia, direction

Malted Milk

All I do

avec Arnaud Fradin, guitare et voix

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Variations en la Majeur sur un thème rococo op. 33 : (Variation 7. e coda : Allegro vivo)

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Osawa, direction

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de paques BWV 249 (Sinfonia)

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

Edvard Grieg

Danse norvégienne op 35 n°1

Dana Ciocarlie et Christiane Baume-Sanglard, piano à 4 mains