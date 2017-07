Hommage à Pierre Henry, avec Daniel Teruggi

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals :Le Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc avec Hugo Reyne, directeur artistique du festival

►7h50 - Le jeu de l'été

A gagner ce matin, 10 exemplaires du DVD "Royal Orchestra" sorti le 4 juillet dernier, un documentaire que Heddy Honigmann a consacré à la tournée mondiale du Concertgebouw d'Amsterdam.

Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les matins, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour

► 8h10 - L'invité du jour : Daniel Teruggi

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Hector Berlioz et la Symphonie fantastique 5/5 : Un chœur d’ombres

► 9h00 : Le Journal

Programme musical

William Alwyn

Blackdown

Orchestre national gallois de la BBC, Rumon Gamba, direction

Antonio Caldara

Ciaccona en si bémol majeur pour deux violons et continuo, op.2 n°12

Les Accents, Thibault Noally, violon et direction

Igor Stravinsky

The Rake’s progress (Cabalette d’Anne « I go, I go to him »)

Julia Bullock (Anne Trulove), Orchestre de Paris, Eivind Gullberg Jensen, direction

George Onslow

Nonet op. 77 (2. Scherzo. Agitato)

Consortium Classicum