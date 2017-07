Julien Chauvin, en concert aux Promenades musicales du pays d'Auge

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année :

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Le Festival Brin d'herbe avec la directrice artistique Isabella Vasilotta

►7h50 - Le jeu de l'été : A gagner ce matin, des places pour le concert "miroir de musique" le 26 juillet à 21h à l’Abbaye du Thoronet. Au programme « Sulla lira » - la voix d'Orphée

► 8h10 - L' invité du jour : Julien Chauvin, violoniste en concert le 26 juillet aux Promenades Musicales en Pays d’Auge

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : L’Épitaphe de Seikilos, épisode 3 : Une théorie musicale à contretemps

► 9h00 : Le Journal