► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année :

► 7h40 - Le tour de France des festivals : le duo Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, les directeurs artistiques du festival La clé des Portes à Talcy en Loir et Cher

►7h50 - Le jeu de l'été : A gagner, une invitation pour deux personnes à assister au concert du Festival International de Musique de Chambre de Provence lundi 31 juillet à 21h30 « OUVERTURE TOUT MOZART » au Château de l’Empéri à Salon de Provence.

Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les matins, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre prénom et votre nom de famille.

► 8h10 -- L'invité du jour : Joël Suhubiette dirige les Noces de Figaro de Mozart au Festival de Saint Céré

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Alban Berg et la Suite lyrique, épisode 2 : un Lied amoureux lentement dévoilé

► 9h - Journal