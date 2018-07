Jean-Christophe Spinosi et l'Ensemble Matheus au Festival de Beaune

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison :Salzburger Festspiele 2004 : Erich Wolfgang Korngold - Concerto pour violon, Op. 35

, © OEHMS

► 7h40 - Le tour de France des festivals :35e Festival Chopin à Paris

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio

► 8h10 - L'invité du jour : Jean-Christophe Spinosi

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Antonin Dvořák,

Symphonie n°8 en sol majeur, Op. 88 (4. Allegro ma non troppo).

Orchestre Philharmonique de Berlin, Claudio Abbado, dir.

(SONY)

Alessandro Scarlatti,

Il martirio di Sant’Orsola (Sinfonia + Chœur des vierges),

Le Concert de l’Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, dir.

(LIGIA DIGITAL)

Hector Berlioz,

Requiem, Op. 5 (2. Dies irae, Andante maestoso (Tuba mirum)). Orchestre Philharmonique et Chœurs de Radio France, Orchestre National de France, Leonard Bernstein, dir.

(SONY)

Erich Wolfgang Korngold,

Concerto pour violon op. 35 (1. Moderato nobile).

Benjamin Schmid, violon, Orchestre philharmonique de Vienne, Seiji Ozawa, dir.

(OEHMS)

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Scherzo à la russe, Op. 1 n°1.

Alexandre Kantorow, piano.

(BIS)

Jean-Baptiste Lully,

Atys (Acte I, Scène 3 : Air de Sangaride et Atys « Allons, allons accourez tous, Cybèle va descendre).

Agnès Mellon (Sangaride), Guy de Mey (Atys), Les Arts Florissants, William Christie, dir.

(HARMONIA MUNDI)

Antonio Vivaldi,

Orlando Furioso (sinfonia).

Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi, dir.

Gioachino Rossini,

L'Italienne à Alger (Acte I, duetto Lindoro/Mustafa « Se inclinassi a prender moglie »).

Ruggero Raimondi (Mustafa), Frank Lopardo (Lindoro), Orchestre philharmonique de Vienne, Claudio Abbado, dir.

Gioachino Rossini,

L'Italienne à Alger (Acte I, Cavatine d’Isabella « Cruda sorte »).

Agnes Baltsa (Isabella), Orchestre philharmonique de Vienne, Claudio Abbado, dir.

Dmitri Chostakovitch,

Symphonie de chambre op. 110a (2. Allegro molto).

Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi, dir.

Antonio Vivaldi,

Tito manlio (air de Lucio « Fra le procelle »).

Philippe Jaroussky, haute-contre, ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi, dir.

Erwin Schulhoff,

Double concerto pour flute, piano, orchestre à cordes et deux cors (1. Allegro moderato).

Maria Prinz, piano ; Karl-Heinz Schütz ,flute ; Robert Nagy, violoncelle ; Academy de St Martin in the Fields, Sir Neville Marriner, dir.

(CHANDOS)