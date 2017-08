François Dumont, pianiste, aux Pianos Folies du Touquet

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : David Theodoridès, directeur du festival Sinfonia en Périgord (26 août au 2 septembre)

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez le CD La Descente d'Orphée aux Enfers de Marc-Antoine Charpentier par l’Ensemble Correspondances de Sébastien Daucé, chez Harmonia Mundi

► 8h10 -- L'invité du jour : François Dumont

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Jean-Sébastien Bach et sa Passion selon Saint Matthieu, épisode 4 : Faire chanter la foule

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Henry Purcell

Fantazia n° 6 en fa majeur Z 737

Quatuor Emerson

Decca

Benjamin Britten

Quatuor à cordes n° 2 en ut majeur op. 36 : II. Vivace

Quatuor Emerson

Decca

Johann Rosenmüller

Sinfonia pour cordes et basse continue n° 11

Le Concert étranger

Itay Jedlin, direction

Ambronay

Richard Rodgers

My Funny Valentine

John Abercrombie, guitare / Andy LaVerne, piano

Steeple Chase

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 1 en ut majeur op. 21 : I. Adagio molto – Allegro con brio

La Chambre Philharmonique

Emmanuel Krivine, direction

Naïve Records

Georg Friedrich Haendel

Le Messie, Première Partie : For unto us a child is born

Accentus / Concerto Köln

Laurence Equilbey, direction

Naïve Records

Marc-Antoine Charpentier

La Descente d’Orphée aux Enfers, Scène 1 : Inventons mille jeux divers

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Harmonia Mundi

Frédéric Chopin

Sonate n° 3 en si mineur op. 58 : II. Scherzo

François Dumont, piano

Institut National Frédéric Chopin

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 24 en ut mineur K. 491 : II. Larghetto

Orchestre Symphonique de Bretagne / François Dumont, piano et direction

OSB (à paraître)

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales : I. Modéré – Très franc

François Dumont, piano

Piano Classics

Gabriel Fauré

Trois Mélodies op. 23 : I. Les Berceaux

Elsa Grether, violon / François Dumont, piano

Fuga Libera

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n° 3 en sol mineur BWV 808 : I. Prélude

François Dumont, piano

Artalinna

Gabriel Pierné

Canzonetta op. 19

Ransom Wilson, flûte / François Dumont, piano

Nimbus

Bela Bartok

Concerto pour piano n° 3 : III. Allegro vivace

Dinu Lipatti, piano / Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart, dir. Paul Sacher

EMI

Frédéric Chopin

Ballade n° 1 en sol mineur op. 23

Samson François, piano

EMI