David Lively joue "I got rythm" au Festival Classique au Vert

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Le Festival de la Chaise Dieu

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Florian Royer

► 8h10 - L'invité du jour : David Lively

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto en fa min BWV 1056 : Allegro

Maria João Pires, piano ; Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, Michel Corboz, dir.

ERATO

Enrique Granados

Goyescas : intermezzo

Anne Gastinel, violoncelle ; Pablo Marquez, guitare

NAIVE

Arvo Part

Da pacem domine

Choeur de chambre philharmonique d'Estonie, Paul Hillier, dir.

HARMONIA MUNDI

Maurice Ravel

Chansons madécasses : Il est doux de se coucher

Nora Gubisch, mezzo-soprano ; Alain Altinoglu, piano ; Magali Mosnier, flûte traversière ; Jerôme Pernoo, violoncelle

NAIVE RECORDS

Carl Nielsen

Symphonie n°4 op 29 FS 76 : Poco allegretto

Orchestre symphonique de Goteborg, Gustavo Dudamel, dir.

DGG

Frédéric Chopin

Fantaisie-Impromptu pour piano en ut dièse min op 66

Danil Trifonov, piano

DGG

Jose Luis Aguirre (arr. Eduardo Eguez)

Vientito de achala - arrangement pour soprano et ensemble instrumental

Barbara Kusa, soprano ; Luis Rigou, flûte ; La Chimera, Eduardo Eguez, dir.

LA MUSICA

Georg Friedrich Haendel

Israel en Egypte : Singet unserem Gott (2ème partie) Air de soprano et choeur

Julia Doyle, soprano ; Choeur et Ensemble du King's Consort, Robert King, dir.

VIVAT

BLIND TEST

Antonio Vivaldi

Concerto en ut min RV 510 P 435 : Allegro

Riccardo Minasi et Dimitry Sinkovsky, violons

NAIVE RECORDS

William Bolcom

The Garden of Eden : The Serpent’s Kiss - Rag Fantasy

David Lively, piano

LA MUSICA

Aaron Copland

Fanfare for the common man - pour cuivres et percussions

Orchestre Philharmonique de la BBC, John Wilson, dir.

CHANDOS

César FranckAndantino quietoso en Mi bémol Maj, Op. 6 David Lively, piano ; Tatiana Samouil, violon

CYPRES

George Gershwin

Songbook :14. Swanee - pour piano Songbook : 8. The Man I Love - pour piano

David Lively, piano

LA MUSICA

Gustav MahlerSymphonie n°1 en Ré Maj (Titan) : Feierlich und gemessen ohne zu schleppen Orchestre symphonique de Baltimore, Marin Alsop, dir.

NAXOS