Damien Guillon et le Banquet Céleste au Festival de Saintes

► 7h00 - Le journal

► 7h30 – Notre disque « coup de cœur » de la saison :

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Festival des Arcs (Bourg-Saint-Maurice, Savoie)

► 7h50 - Le « blind test » de l’été

► 7h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio

► 8h10 - L'invité du jour : Damien Guillon

► 8h52 - LeClair de lunede Debussy, par Philippe Cassard

♫ Programmation musicale

Felix Mendelssohn,

Octuor pour violons, 2 altos et 2 violoncelles en mi b majeur Op. 20 (4. Presto).

Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Lisa Batiashvili et Antje Weithaas, violons ; Rachel Roberts et Ori Kam, altos ; Tanja Tetzlaff et Quirine Viersen, violoncelles.

AVI-MUSIC

Gioachino Rossini,

Le Barbier de Séville (Acte II – Scène 3 : « Contro un cor ».

Karine Deshayes, mezzo-soprano, Les Forces Majeures, Raphaël Merlin, dir.

APARTE

Maurice Ravel,

Menuet sur le nom de Haydn.

Bertrand Chamayou, piano.

ERATO

Purcell,

Didon & Enée (Acte II, Les Sorcières).

Lucile Ricardot (la sorcière), Ensemble Pygmalion, Vaclav Luks, dir.

(enr. France Musique, le 10 juillet 2018 au Festival d'Aix-en-Provence)

Michel-Richard De Lalande,

Te Deum (Per singulos, Dignare, Miserere, In te Domine).

Emmanuelle de Negri & Dagmar Saskova, sopranos, Sean Clayton, haute-contre, Cyril Auvity, ténor, André Morsch, basse, Ensemble Aedes, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre, dir.

Leonard Bernstein,

Peter Pan (Scene change & « Spring will come again »*).

Lina Eder & Michael Shawn-Lewis, chant ; Amber Chamber Orchestra, Alexander Frey, piano & dir.

KOCH INTERNATIONAL CLASSICS

* Le printemps reviendra

Anton Bruckner,

Symphonie n°9 en ré mineur (2. Scherzo).

Orchestre de la Suisse romande, Marek Janowski, dir.



Girolamo Frescobaldi,

Ardo e taccio il mio mal.

Damien Guillon, alto & dir., Le Baquet Céleste.

Bach,

Cantate BWV 170 « Vergnügte Ruh' beliebte Seelenlust* » (air « Vergnügte Ruh beliebte Seelenlust »).

Damien Guillon, contre-ténor & dir., Le Banquet Céleste.

* Bienheureuse paix, bien-aimée béatitude CD réédité chez Alpha en août 2018 (enr. 2012 pour Zig-Zag territoires)

Les Beatles,

Love me do (Album rouge).

Antonio Caldara,

Maddalena ai piedi di Cristo (Partie I, air de l’Amour Céleste « Spera, consolati »).

Damien Guillon, alto & dir., Le Banquet Céleste.

Vivaldi,

Psaume 126 « Nisi Dominus » RV 608 (1. Nisi Dominus).

Damien Guillon, alto & dir., Le Banquet Céleste.

Ferdinand Hiller,

Quintette en sol majeur pour pianoforte, 2 violons, alto et violoncelle (4. Finale : Allegro con molto fuoco).

Tobias Koch, pianoforte, Quatuor Pleyel de Cologne.