Catherine Frot, marraine du Festival Variations Classiques

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Elisabeth Angot, fondatrice des Rencontres musicales et scientifiques (1er au 3 septembre)

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez des places pour le Concert inaugural d’Emmanuel Krivine à la tête de l’Orchestre National de France le jeudi 7 septembre à 20h à l’Auditorium de la Maison de la Radio

► 8h10 -- L' invité du jour : Catherine Frot

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Jean-Sébastien Bach et sa Passion selon Saint Matthieu, épisode 5 : Trois chœurs pour un chemin de croix

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Johannes Brahms

Intermezzo en si bémol mineur op. 117 n° 2

Nelson Freire, piano

Decca

Johannes Brahms

Valse en la bémol majeur op. 39 n° 15

Nelson Freire, piano

Decca

Georges Bizet

Symphonie en ut majeur : I. Allegro vivo

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

Mirare

André Jolivet

Sérénade pour quintette à vent avec hautbois principal : IV. Marche burlesque

Quintette Aquilon

Premiers Horizons

Igor Stravinsky

Concerto pour cordes en ré majeur : II. Arioso Andantino

Orchestre Philharmonique de Berlin

Herbert Von Karajan, direction

Deutsche Grammophon

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 24 en fa dièse majeur op. 78 "A Thérèse" : I. Allegro vivace

François-Frédéric Guy, piano

Zig-Zag Territoires

Robert Schumann

Quatuor à cordes n° 1 en la mineur op. 41 n° 1 : IV. Presto

Quatuor Girard

Discophiles Français

Claude Debussy

Iberia : III. Le Matin d’un jour de fête

Orchestre National de France

Daniele Gatti, direction

Sony Classical

Camille Saint-Saëns

Le Carnaval des animaux : Finale

Claude Piéplu, récitant

Alexandre Tharaud et Laurent Cabasso, pianos

Philippe Bernold, flûte

Ronald Van Spaedenock, clarinette

Jean-Marc Phillips et Tedi Papavrami, violons

Pierre Lenert, alto

François Salque, violoncelle

Philippe Noharet, contrebasse

Didier Benetti, percussions

Arion

Henry Purcell / arrangement François Saint-Yves

Didon et Enée, Acte III : When I am laid

Henri Demarquette, violoncelle

Sequenza 9.3

Catherine Simonpietri, chef de choeur

Decca

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro, Acte II : Voi che sapete

Bande originale du film Marguerite de Xavier Giannoli

BOriginal

Vincenzo Bellini

Norma, Acte I : Casta Diva

Maria Callas, soprano

Orchestre et Chœur du Théâtre de la Scala de Milan

Tullio Serafin, direction

EMI

Jean-Sébastien Bach

Le Clavier bien tempéré, Livre II : Prélude en mi majeur BWV 878

Glenn Gould, piano

Sony

Jérôme Lemonnier

Étude d’Ariane

Bande originale du film La Tourneuse de pages de Denis Dercourt

Colosseum

Grégoire Hetzel

Sage Femme

Bande originale du film Sage Femme de Martin Provost

BOriginal

Georges Brassens

La Complainte des filles de joie

Catherine Frot, vocal

T(H)REE