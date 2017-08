Bertrand Cuiller au Festival Classique au Vert

► 7h00 - Le journal

► 7h10 - La nouveauté discographique de l'année

► 7h40 - Le tour de France des festivals : Festival Le Bruit de la Musique (17 au 19 août) avec le responsable de la programmation Lê Quan Ninh.

►7h50 - Le jeu de l'été : Gagnez le DVD du film documentaire Royal Orchestra, réalisé par Heddy Honigmann sorti en 2016.

► 8h10 -- L'invité du jour : Bertrand Cuiller, claveciniste et chef de l'ensemble Le Caravansérail

► 8h50 - Les enquêtes musicales de Claude Abromont : Ludwig van Beethoven et la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre, épisode 3 : Un piano universel

► 9h - Le journal

Programmation musicale

Joseph Joachim Raff

Quatuor en sol majeur op. 202 n° 1 : Allegro

Ensemble Il Trittico

Divox

Silvius Leopold Weiss

Passacaille

Emmanuel Rossfelder, guitare

Harmonia Mundi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano n° 6 en si bémol majeur K. 238 : Allegro aperto

Zoltan Kocsis, piano

Orchestre de chambre Franz Liszt

Janos Rolla, direction

Hungaroton

Gyorgy Ligeti

Musica ricercata : Cantabile molto legato

Cathy Krier, piano

Avi-Music

Elvis Presley

Always on my mind

Royal Philharmonic Orchestra

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour clavier en la majeur BWV 1055 : Allegro

Bertrand Cuiller, clavecin

Stradivaria

Daniel Cuiller, direction

Mirare

Matthew Locke

Curtain Tune

Le Caravansérail

Bertrand Cuiller, direction

Harmonia Mundi (à paraître)

Jean-Philippe Rameau

Suite en mi : Le Rappel des oiseaux

Bertrand Cuiller, clavecin

Mirare

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en fa mineur Wq 63 n° 6 H 75 : Allegro di molto

Jocelyn Cuiller, clavicorde

Ligia Digital

Jean Françaix

Divertimento : Aria di cantabile

André Cazalet, cor

Yves Henry, piano

Disques Pierre Verany

Benedetto Marcello

Sonate pour deux violoncelles et basse continue n° 2 en ut mineur : Presto

Les Basses Réunies

Bruno Cocset, violoncelle

Alpha