Vous les actrices

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Specchio »

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Neal Hefti

« Blues for Jean »

(Neal Hefti)

Extrait de la BO de Harlow, 1965

DRG MOVIES 19052

Paul Gonsalves sax ténor with Hank Jones piano, Dick Hyman orgue, Kenny Burrell guitare, George Duvivier bass, Roy Haynes batterie

« Blues for Liz »

(Kenny Burrell)

Extrait de l’album Cleopatra, 1963

IMPULSE 41

Dave Brubeck piano with Paul Desmond sax alto, Bob Bates bass, Joe Dodge batterie

« Audrey »

(Brubeck/Desmond)

Extrait de la compilation The Essential Dave Brubeck from album Brubeck Time, 1955

COLUMBIA 5105942

Henry Mancini

« Something for Audrey »

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Two for the Road, 1967

SONY 88843091732-7

Henry Mancini

« Something for Sophia »

(Henry Mancini)

Extrait de la BO d’Arabesque, 1964

SONY 88843091732-7

Nelson Riddle Orchestra

« Shelley Winters Cha Cha Cha »

(Bob Harris/Nelson Riddle)

Extrait de la BO de Lolita, 1962

TURNER CLASSICS MOVIES R2 72841

Pete Rugolo and his Orchestra

« Mambo Bardot (du film Et Dieu Créa la Femme) »

(Paul Misraki)

Extrait de l’album Behind Brigitte Bardot, 1959

GAMBIT RECORDS 69247

Christiane Legrand et l’orchestre d’Hubert Rostaing

« Paris BB (du film Une Parisienne) »

(Henri Crolla/Hubert Rostaing/André Hodeir)

Extrait de l’album Pour Bercer B.B., 1958

VEGA V 30 S 804

Tom Ze

« Brigitte Bardot »

(Tom Ze)

Extrait de l’album Todos os Olhos, 1973

CONTINENTAL 996666-2

Jorge Ben avec le Trio Mocoto

« Barbarella »

(Jorge Ben, arrgts : Rogerio Duprat et Jose Briamonte)

Extrait de l’album Jorge Ben, 1969

PHILIPS 3014

Chico Buarque

« Joana Francesa »

(Chico Buarque)

Extrait de l’album Uma Palavra, 1995

RCA 74321 126594 2

Romero Lubambo

« Joana Francesa »

(Chico Buarque)

Extrait de l’album Setembro a Brazilian Under the Jazz Influence, 2015

SUNNYSIDE COMMUNICATIONS 1427

Astrud Gilberto

« I will Wait for you »

(Michel Legrand/Norman Gimbel, arrgts : Gil Evans)

trompette solo : Johnny Coles

Extrait de l’album Look to the Rainbow, 1966

VERVE 821556-2

Elis Regina

« Watch what Happens »

(Michel Legrand/Norman Gimbel, arrgts : Peter Knight)

Extrait de l’album Elis Regina in London, 1969)

PHILIPS 3508

Michel Legrand

« Blues pour Romy »

(Michel Legrand)

Extrait de la BO de La Piscine, 1968)

UNIVERSAL MUSIC 530 846 4

Minino Garay batterie, percussions, avec Baptiste Trotignon piano et Jérôme Regard contrebasse

« La Chanson d’Hélène »

(Philippe Sarde)

Extrait de l’album Vamos, 2015

VIAVOX PRODUCTIONS 30106065

The Carla Bley Band

« Sad Paloma »

(Trad, arrgts : Carla Bley)

Extrait de la BO de Mortelle Randonnée, 1983

MERCURY 812 097-1

Michel Portal, bandonéon avec Markus Stockhausen trompette, Steve Swallow basse électrique, Bruno Chevillon contrebasse, Joey Baron

« Ida Lupino »

(Carla Bley)

Extrait de l’album Dockings, 1998)

LABEL BLEU 6604

Vienna Art Orchestra

« Ava Gardner : Gardener of Unrealized Wishes »

(Mathias Rüegg)

Extrait de l’album 30 Years American Dreams/European Visionaries/Visionaries and Dreams)

EMARCY RECORDS 0602517228795

Enrico Rava and Ran Blake

« Vertigo/Laura »

Extrait de l’album Duo en Noir

BETWEEN THE LINES 71224