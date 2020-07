Vinyle Party 2/2

Continuons notre "digging" dans les bacs, à la découverte des labels Copacabana, Tapecar, Yvon Chateigner, Chabada ou encore LP Cadet. Du côté de la chanson française, une séquence consacrée à l'inoubliable interprète aux nombreux talents Zizi Jeanmaire, qui nous a quittés le 17 juillet dernier.

Celle qui chante « Mon truc en plumes » commence sa carrière à la barre de l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris. Renée Jeanmaire y rencontre à l'âge de 9 ans Roland Petit, son futur chorégraphe et mari. Zizi Jeanmaire brouille les lignes entre la danse classique, la chanson et le music-hall. Elle entraîne le public dans un spectacle empli de malice, au théâtre, à la télévision, mais aussi dans le cadre de récitals plus formels ou de revues jubilatoires dans lesquels perce la travailleuse acharnée et la rigueur de la danseuse classique. Une cohorte de grands noms rythment son parcours : Raymond Queneau, Serge Gainsbourg ou Barbara écriront pour elle. Yves Saint Laurent habilla de somptueux costumes celle sans qui « Paris ne serait pas Paris », déclare Louis Aragon.