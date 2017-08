Vieilles ballades et jeunes chanteuses 3/3

Générique

Christy Baron chant en duo avec David Finck contrebasse

"Ain't no sunshine"

(Bill Withers)

Extrait de l'album I thought about you (1997)

CHESKY RECORDS 152

Malou Beauvoir chant avec Andy Ezrin piano, Bobby Mann guitare, David Finck contrebasse et Ben Whitman batterie "You've changed "

(Carl Fisher / Bill Carrey)

Extrait de l'album Is this love (2016)

PANTHERA MUSIC INTERNATIONAL / JAZZ CIE

Elizabeth Kontomanou chant avec Jean-Michel Pilc piano, Thomas Bramerie contrebasse et Donald Kontomanou batterie "Don't explain"

(Holiday / Herzog)

Extrait de l'album Midnight sun (2004)

NOCTURNE 354

Cristina Zavalloni chant and Radar Band

"You're my thrill"

(Gorney / Clare / Zavalloni)

Extrait de l'album La donna di cristallo (2012)

EGEA 157

Tina May chant

"Stolen Moments"

(Oliver Nelson / Mark Murphy)

Extrait de l'album Time will tell (1995)

33JAZZ

Claire Martin chant avec Kenny Barron piano, Peter Washington contrebasse et Kenny Washington batterie

"I'm glad there is you"

(Jimmy Dorsey / Paul Madeira)

Extrait de l'album Claire Martin sings with Kenny Barron (2012)

LINN RECORDS 390

Gill Manly chant avec Simon Wallace piano, Guy Baker trompette solo, Mark Hodgson contrebasse et Ralph Salmins batterie

"Taxi driver"

(B. Hermann) / Love for sale (Cole Porter)

Extrait de l'album With a song in my heart (2009)

LINN 328

Sarah Lancman avec Gaël Rakotondrabe piano, Fabricio Nicolas contrebasse et Simon Bernier batterie

"Good morning heartache"

(I.Higginbotham / E. Drake / D. Fisher)

Extrait de l'album Dark (2014)

BLEW RECORDS 01

Dee Dee Bridgewater chant avec Geoff Keezer piano, Ray Brown contrebasse et Gregory Hutchinson batterie

"More than you know"

(J. Burke / E. Garner)

Extrait de l'album Some of my best friends are singers (1998)

TELARC 83441

Jeanne Added chant avec John Taylor piano, Emile Parisien saxophone soprano, Stéphane Kerecki contrebasse et Fabrice Moreau batterie

"La chanson de Maxence"

(Michel Legrand / Jacques Demy)

Extrait de l'album Nouvelle vague (2014)

OUT NOTE RECORDS

Jeanette Lindström avec Torbjörn Gulz piano, Orjan Hulten saxophone ténor, Dan Berglund contrebasse et Magnus Oström batterie

"Speak low"

(Kurt Weill / Langston Hughes)

Extrait de l'album Another country (1995)

CAPRICE RECORDS 21480

Madeleine Peyroux chant avec Sam Yahel piano et orgue, Dean Parks guitare, Ukulele, Till Brönner trompette David Pilch contrebasse

"Smile"

(C. Chaplin / J. Turner / G. Parsons)

Extrait de l'album Half the perfect world (2006)

EMARCY 0602517032798-1-11

Diana Krall chant et piano avec Christian Mc Bride contrebasse et Lewis Nash batterie

"All night long"

(Curtis Lewis)

Extrait de l'album Only trust your heart (1995)

GRP 98102

Le Bang Bang Stefanie Bolz chant en duo avec Sven Faller contrebasse

"Sophisticated lady"

(Ellington / Parish / Mills)

Extrait de l'album Bang Bang (2011)

GLM 545-2

Youn Sun Nah chant et Kalimba

"My Favourite things"

(R. Rodgers / Hammerstein II)

Extrait de l'album Same girl (2010)

ACT 6012-2