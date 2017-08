Vieilles ballades et jeunes chanteuses 2/3

Sarah Lazarus chant Alain Jean-Marie piano, Gilles Naturel contrebasse et Winard Harper batterie

"Morning"

(Claire Fisher)

Extrait de l'album Give me the simple life (2005)

DREYFUS JAZZ 36671-2

Cecile Verny chant avec Andreas Erchinger piano, Finn Peters saxophone, Simon Finch trompette, Bernd Heitzler contrebasse et Torsten Krill batterie

"Bluesette"

(Toots Thielemans /Norman Gimbel)

Extrait de l'album European songbook (2004)

MINOR MUSIC 801115

Cecil L. Recchia chant avec Vincent Bourgeix piano, Manuel Marches contrebasse et David Grebil batterie

"Autumn Leaves"

(Joseph Kosma / Johnny Mercer) du film d'Arthur Hiller The americanization of Emily (1964)

Extrait de l'album Songs of the tree A tribute to Ahmad Jamal (2015)

BLACK and BLUE 804 2

Cécile Mc Lorin Salvan chant avec Jacques Schneck piano, Jean-François Bonnel saxophone ténor, Pierre Maingourd contrebasse et Sylvain Glévarec batterie

"I wonder where our love has gone"

(Buddy Johnson)

Extrait de l'album Cecile (2010)

Fay Claassen chant avec le WDR Big Bang Cologne direction et arrgts Michael Abene

"Tea for two"

(Vincent Youmans / Irving Caesar)

Extrait de l'album Sing ! (2010)

CHALLENGE RECORDS 73301

Rigmor Gustafsson chant avec le Danish Radio Big Band

"Somewhere over the rainbow"

(H. Arlen / Y. Harburg)

Extrait de l'album Jazz Divas of Scandinavia (2010)

RED DOT MUSIC / EMI 695156-2

Petra Haden avec Bill Frisell guitare et Thomas Morgan contrebasse

"Moon River"

(Mancini / Mercer)

Extrait de l'album When you wish upon a star (2016)

OKEH 8878142212

Sidsel Endresen chant avec Bugge Wesseltoft piano à pouce et piano

“The lady is a tramp”

(Rodgers / Hart)

Extrait de l’album Night song (1999)

ACT 9004-2

Musica Nuda : Petra Magoni chant avec Feruccio Spinetti contrebasse invité Nico Gori clarinette basse

"My favourite things"

(Rodgers / Hammerstein)

Extrait de l'album 2 (2006)

BONSAI 060201

Virginie Teychené chant avec Stéphane Bernard piano, Gérard Maurin contrebasse et Jean-Pierre Arnaud batterie

"Voce e eu"

(Carlos Lyra / Vinicius De Moraes)

Extrait de l'album I feel so good (2010)

ALTRI SUONI 288

Karrin Allyson chant et piano avec Rod Fleeman guitare David Fink contrebasse et Todd Strait batterie

"Double rainbow"

(Antonio Carlos Jobim / Gene Lee)

Extrait de l'album Imagina (2017)

CONCORD JAZZ 0888072304284

Maria Pia de Vito chant avec Huw Warren piano et Roberto Taufic guitare

"Dio ci penzarra" (Palo alto)

(Chico Buarque / Maria Pia de Vito)

Extrait de l'album Core (2017)

MILLE SUONI / JANDO 115

Laura Littardi chant avec Carine Bonnefoy piano, Francesco Bearzatti saxophone ténor, Mauro Gargano contrebasse et Guillaume Dommartin batterie

"Another star"

(Stevie Wonder)

Extrait de l'album Inner dance (2012)

GREAT WINGS / MUSEA

Ida Sand chant et piano avec avec Mattias Thorell guitare, Thobias Gabrielsson contrebasse et Andres Hedlund batterie et percussions invité Ola Gustafsson guitare lapsteel

"God only knows"

(Brian Wilson / Tony Asher )

Extrait de l'album The gospel truth (2011)

ACT COMPANY 9518-2

Clotilde Rullaud chant avec Olivier Hutman piano, Dano Haider guitare, Antoine Paganotti batterie

« Fragile »

(Sting)

Extrait de l’album In Extremis (2010)

VOC 2126