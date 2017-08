Vieilles ballades et jeunes chanteurs

Générique

Mario Biondi and The High Five Quintet Luca Mannutza piano, Daniele Scannapieco saxophone ténor, Fabrizio Bosso trompette, Pietro Ciancaglini contrebasse et Lorenzo Tucci batterie

"Slow hot wind"

(Henry Mancini / Norman Gimbel)

Extrait de l'album Handful of soul (2007)

SCHEMA 406

Joe Barbieri et Marcio Faraco chant et guitares avec Antonio Fresa piano, Nicola Stilo flûte

"But not for me" (G. and I. Gershwin)

Extrait de l'album Chet lives ! (2013)

CHANT DU MONDE 274 2258

Bobo Moreno avec Ole kick Hansen piano, Bo Stief basse et Adam Nussbaum batterie

"Estate"

(B. Martion / J. E. Siegel)

Extrait de l'album Dreamsville (2013)

STUNT RECORDS 13052

Nils Landgren chant avec Anders Widmark piano, Lars Danielsson contrebasse et Wolfgang Haffner batterie

"Nature boy"

(Eden Ahbez)

Extrait de l'album Sentimental Journey (2002)

ACT 9409-2

Theo Bleckmann chant avec Uri Caine piano, Mark Helias contrebasse et Jim Black batterie

"I've got a crush on you"

(G. and I. Gershwin)

Extrait de l'album Rhapsody in blue (2013)

WINTER and WINTER 910205-2

John Pizzarelli chant et guitare avec Benny Green piano, Christian Mc Bride contrebasse

"Route 66"

(Bobby Troup)

Extrait de l'album Dear Mr Cole (1994)

RCA 01241 6382 2

Peter Cincotti chant, piano et arrgts avec Barack Mori basse, Bashiri Johnson percussions et Mark Mc Lean batterie

"I love Paris"

(Cole Porter)

Extrait de l'album On the moon (2004)

CONCORD JAZZ 470018

David Linx chant avec Rodha Scott orgue et André Ceccarelli

"Quiet Place"

(Hoagy Carmichael)

Extrait de l'album Rock my boat (2011)

NAIVE 621311

Roland Brival chant avec Rémy Decormeille piano, Manu Marches contrebasse et Julien Charlet batterie

"I do it for your love"

(Paul Simon)

Extrait de l'album Circonstances aggravantes (2014)

SUCH PRODUCTION 008

Curtis Stigers chant avec Matthew Fries piano, Cliff Schmitt contrebasse et Keith Hall batterie

"My Funny Valentine"

(R. Rodgers / L. Hart)

Extrait de l'album Lost in dreams (2009)

CONCORD JAZZ 088072315273

Michael Feinstein avec Joe Negri guitare

"It could happen to you"

(J. Burke / J.Van Heusen)

Extrait de l'album Fly me to the moon (2010)

DUKHOLE RECORDS 3183-9

Harry Connick Jr chant

"Don't get around much anymore"

(D. Ellington / I. Mills)

Extrait de l'album France, I wish you love (1993)

COLUMBIA 4748172

Franck Amsellem chant et piano

"Willow weep for me"

(Ann Ronell)

Extrait de l'album Amsellem Sings (2009)

FRA 001

André Minvielle chant avec Lionel Suarez accordéon

"Madame mimi" (sur Bloomdido)

(A. Minvielle / Charlie Parker)

Extrait de l'album Suivez Minvielle If you can (1995)

L'AUTRE DISTRIBUTION 57 19 12 25

Thomas de Pourquery chant avec le Red Star orchestra

"My way"

(Claude François / Jacques Revaux / Paul Anka)

Extrait de l'album Broadways (2016)

LABEL BLEU 6719