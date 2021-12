Spécial Réveillon

Pour fêter la nouvelle année, une nuit Retour de Plage sur France-Musique du Samedi 31 décembre à 23h jusqu’au dimanche 1er janvier à 7h du matin.

Une jolie manière d’anticiper l’été en plein hiver, avec cette nuit exceptionnelle, qui commencera avec une émission spécialement conçue pour l’occasion où Thierry Jousse et Laurent Valero, producteurs respectifs de Retour de Plage sur la grille d’été, partageront ensemble et pour la première fois leurs coups de coeur musicaux qui nous accompagnent avec bonheur de juillet à août chaque été sur France-Musique…

Générique :

Ennio Morricone avec la voix d’Edda dell’Orso

« Une Voce allo Spec-chio »

extrait de la BO de La Stagione dei Sensi in la compilation Mondo Morricone

COLOSSEUM 34.8057

Chico O’Farrill & his Orchestra

« Fiesta Time »

(Chico O’Farrill)

extrait de l’album 2nd Afro Cuban Suite (1951) in compilation Jazz on Verve Vol.4 Tropical

VERVE 835886-2

, © Verve

The Quartette Très Bien (Richard Simmons bass, Percy James congas, Albert St James drums, Jeter Thompson piano)

« Moon River »

(Henry Mancini)

extrait de l’album Where it’s at!, 1966

DECCA DL4822

, © Decca

Lou Rawls

« The Girl from Ipanema »

(AC Jobim/Norman Gimbel)

extrait de l’album Live!, 1966, in coffret Blue Bossa

BLUE NOTE 600753686607

, © Blue Note

Pat Thomas

« Soft Nights (E Luxo so) »

(Barroso/Vaughn, arrgts : Lalo Schifrin)

extrait de l’album Desafinado, 1962

MGM RECORDS 65030

, © MGM

Silvia Telles

« Voce e Eu »

(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes) 1963

extrait de la compilation Pure Bossa Nova : A View on the Music of Silvia Telles

UNIVERSAL

, © UNIVERSAL

Charlie Rouse

« Samba de Orfeu »

(Luiz Bonfa)

extrait de l’album Buffalo Springfield, 1962

BLUE NOTE 5938752

, © BLUE NOTE

Andre Previn and his Pals (Shelly Manne, Red Mitchell)

« I Feel Pretty »

(Leonard Bernstein)

extrait de l’album West Side Story, 1960

CONTEMPORARY 046

, © CONTEMPORARY

Johnny Mathis

« Something’s Coming »

(Bernstein/Sondheim, arrgts : Tony Osborne)

extrait de l’album The Shadow of your Smile, 1966

SONY MUSIC 88843091432-8

, © SONY

Lincoln Mayorga & Distinguished Colleagues

« America » (Leonard Bernstein)

extrait de l’album, Lincoln Mayorga & Distinguished Colleagues Vol.III, 1974

SHEFFIELD LAB 1

, © SHEFFIELD

Erroll Garner

« (They Long to be) Close to you »

(Burt Bacharach)

extrait de l’album Magician, 1974

MPS 0068055

, © MPS

Georgie Fame

« This Guy’s in Love with you »

(Bacharach/David, arrgts : Keith Mansfield)

extrait de l’album Georgie does his Thing with Strings, 1969

CBS 63650

, © CBS

Cal Tjader

« What the World Needs now is Love »

(Burt Bacharach)

extrait de l’album Sounds Out Burt Bacharach, 1968

VAMPI SOUL 038

, © VAMPI SOUL

Henri Salvador

« Bonne Année »

(Salvador/Pon, arrgts : Michel Legrand)

extrait du 45tours Chansons pour les Fêtes, 1957

PHILIPS 432 203

, © PHILIPS

Cleo Laine

« Comme Back to me »

(Lerner/Lane, arrgts : John Dankworth)

extrait de l’album Born on a Friday, 1976

RCA LPL 15113

, © RCA

Leroy Hutson

« Love the Feeling »

(Leroy Hutson)

extrait de l’album Hutson II, 1975, in Anthology 1972-1984

ACID JAZZ RECORDS

, © ACID JAZZ Records

The Isley Brothers

« Here we Go again »

(Isley Brothers) (1980)

extrait de la compilation Deep Down & Discofield

ITH RECORDS 01

, © ITH Records

Wade Marcus

« Spinning Wheel »

(David Clayton Thomas)

extrait de l’album A New Era, 1971, in compilation What it is ! Funky Soul and Rare Grooves

RHINO RECORDS R2 77635

, © RHINO Records

Donald Byrd

« Love’s so far away »

(L Mizell)

extrait de l’album Blackbyrd, 1973, in compilation Sky High

BLUE NOTE 4939942

, © BLUE NOTE

Lorraine Ellison

« Many Rivers to Cross »

(Jimmy Cliff)

extrait de l’album Lorraine Ellison, 1974, in coffret Sister Love : The Warner Bros. Recording

WARNER BROS. RHM 27717

, © WARNER

Lorraine Ellison

« Cry me a River »

(Arthur Hamilton, arrgts : Oliver Nelson)

extrait de l’album Heart and Soul, 1967, in coffret Sister Love : The Warner Bros. Recording

WARNER BROS. RHM 27717

, © WARNER

Erma Franklin

« The Man I Love »

(G Gershwin/I Gershwin)

extrait de l’album Her Name is Erma, 1962, in compilation Piece of her Heart-The Epic and Shout

LEGACY RECORDINGS

, © LEGACY

Aretha Franklin with the Ray Bryant Combo

« All Night Long »

(Curtis Lewis)

extrait de l’album Aretha, 1961

SOUL JAM RECORDS 600807

, © SOUL JAM Records

Sammy Davis Junior

« Begin the Beguine »

(Cole Porter, arrgts : Marty Paich)

extrait de l’album Sammy Davis Jr Sings What Kind of Fool am I and other Show-Stoppers, 1961, in coffret The Sammy Davis Junior Story

RHINO R2 75972

, © RHINO

Dean Martin

« Blue Moon »

(Rodgers/Hart)

extrait de l’album Dream with Dean, 1964

COLLECTOR’S CHOICE MUSIC 254-2

, © Collector's Choice Music

Frank Sinatra/Duke Ellington

« Sunny »

(Bobby Hebb)

extrait de l’album Francis A. & Edward K, 1968

REPRISE RECORDS CRV 1024

, © REPRISE Records

Count Basie

« The Second Around »

(Jimmy Van Heusen/Sammy Cahn, arrgts : Billy Byers)

extrait de l’album Count Basie Plays the Hits of Frank Sinatra, 1963

VERVE 314 519 849-2