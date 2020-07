Saudades du Brésil (2/2)

Joao Bosco fait rythmer la musique brésilienne depuis presque 50 ans maintenant. Son parolier Aldir Blanc a été mortellement atteint par le Coronavirus. Retour sur leur collaboration fructueuse qui inspira d'autres grands musiciens : d'Elis Regina à Chico Buarque !

João Bosco grandit dans une famille de mélomanes et débute la musique par la guitare.

Il se tourne d'abord vers le jazz, où il se passionne pour Miles Davis. Rapidement, il découvre la bossa nova qui devient de plus en plus présente dans son pays.

Parallèlement à son travail d'ingénieur, il devient parolier pour Elis Regina. C'est alors qu'il rencontre Aldir Blanc en 1970, qui deviendra son propre parolier.

João Bosco décide d'entamer une carrière solo, accompagné de son fidèle ami.

Son premier album sort en 1973. S'en suivront plusieurs disques, réprimés par le régime politique, mais avec lesquels sa notoriété au sein de son pays grandira.

C'est aujourd'hui un des grands noms de la musique populaire brésilienne.

En 2017, João Bosco fêtait ses 45 ans de carrière avec la sortie de son disque "Mano que Zuera".

Cette année, son nouveau disque intitulé "Abricó-de-Macaco" est paru en mai dernier. Encore plus récemment, avec son compatriote et ami Hamilton de Holanda, ils ont publié une compilation live intitulée "Canto da Praya" réunissant le meilleur de leur collaboration.