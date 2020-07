Saudades du Brésil (1/2)

Il y a quelques mois, la musique brésilienne perdait un de ses plus dignes représentants. Retour sur la riche discographie de Moraes Moreira, grand musicien brésilien et leader du groupe Novos Baianos, disparu le 13 avril dernier à l'âge de 72 ans.

Cofondateur et compositeur du groupe Novos Baianos, le chanteur et guitariste Moraes Moreira était un musicien complet.

Le groupe des Novos Baianos marqua la musique brésilienne dans les années 70. Par la suite, Moraes Moreira décida de mener une longue et foisonnante carrière solo à partir de 1979.

Dans la lignée directe de la musique populaire brésilienne aux côtés de Gilberto Gil ou encore de João Gilberto, Moraes Moreira aimait faire dialoguer les styles musicaux : rock, samba, bossa...

Au total, il enregistra une quarantaine de disques, dont une dizaine avec son groupe.

En 2007, Rolling Stone Brasil sacra le disque "Acabou Chorare" des Novos Baianos paru en 1972, meilleur disque brésilien de tous les temps.