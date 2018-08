West "Jazz" Story

Générique

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫Bobby Sanabria Multiverse Band

"Intro" (parlée) et "Prologue" (Leonard Bernstein)

Extrait de l'album West Side Story Reimagined (2018)

JAZZHEADS 1231

♫ "Story" (racontée par Dee Dee Bridgewater)

"Something's comin' (Bernstein) par le Quartet du batteur André Ceccarelli avec Antonio Farao piano, Sylvain Boeuf saxophone et Rémi Vignolo contrebasse Arrgts Ceccarelli / Arcardio

Extraits de l'album West Side Story (1997)

RCA / BMG 743215518682

♫ Aretha Franklin chant et piano

"Somewhere" (Bernstein / Sondheim) solute Phil Woods saxophone

Extrait de l'album Hey now Hey (The other side of the sky) produit par Quincy Jones (1973)

ATLANTIC 8122-71853-2

♫ Allen Hoist chant avec Le Septet de Ludovic De Pressac Piano et arrgts avec Olivier Defaÿs, Michel Cheret saxophones, Sylvain Gontard trompette, Michaël Joussein trombone, Manuel Marches contrebasse et Andrea Michelutti batterie

"Cool" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album West Side Story One hand, one heart (2010)

FREMEAUX & ASSOCIES 516

♫ Alain Jean-Marie piano solo

"Cool" (Bernstein)

Extrait de l'anthologie Jazz'n emotion (1998)

RCA 74321559392

♫ Oscar Peterson piano avec Ray Brown contrebasse et Ed Thigpen batterie

"I feel pretty" (Bernstein)

Extrait de l'album West Side Story Oscar Peterson Trio (1962)

VERVE 821 575-2

♫ Little Richards

"I feel pretty" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album The songs of West Side Story (1996) Produit et arrangé par David Pack

RCA 0902662707 2

♫ Dave Grusin piano avec John Patitucci contrebasse, Dave Weckl batterie et un orchestre arrangé et dirigé par Dave Grusin Solistes : Ronnie Cuber saxophone Baryton, George Young piccolo et Dave Grusin piano

"Something's coming " (Leonard Bernstein)

Extrait de l'album West Side Story (1997)

N2K 10021

♫ Esther Ofarim chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Bobby Scott

"Somewhere" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album Esther Ofarim in New-York with Bobby Scott and his orchestra (1965)

BUREAU 04

♫ Jackie Paris avec Hank Jones piano, George Duvivier contrebasse et Roy Haynes batterie

"Tonight" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album The song is Paris direction musicale Bobby Scott (Impulse 1962) Produit par Bob Thiele

FRESH SOUNDS RECORDS 878

♫André Previn piano, Red Mitchell contrebasse et Shelly Manne batterie

"America" (Bernstein)

Extrait de l'album André Previn and his pals Shelly Manne & Red Mitchell West Side Story Produit par Lester Koenig (1960)

FANTASY 942

♫ Cal Tjader et un orchestre arrangé et dirigé par Clare Fisher

"Maria interlude" et "Maria" (Bernstein)

Extraits de l'album Cal Tjader Plays West Side Story (1960)

JAZZCUTTER

♫ George Chakiris chant avec un orchestre dirigé par Milton Raskin

"Maria" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album George Chakiris ( Capitol / 1962)

SEPIAR 1209

♫ Manny Albam and his Jazz Greats Solistes Joe Newman trompette, Gene Quill sax alto et Jimmy Cleveland trombone

"I feel Pretty" (Bernstein)

Extrait de l'album Manny Albam and his Jazz Greats Play Music from The Broadway Musical West Side Story (1957)

FRESH SOUNDS RECORDS 545

♫ Oscar Peterson piano avec Ray Brown contrebasse et Ed Thigpen batterie

"Something's coming" (Bernstein)

Extrait de l'album West Side Story Oscar Peterson Trio (1962)

VERVE 821 575-2

♫ Billy Paul chant avec Stanley Johnson piano, Bill Collick basse et Norman Searlington batterie

"Somewhere" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album Feelin' good at the Cadillac Club (1973)

PHILADELPHIA INTERNATIONAL RECORDS 32119

♫ Chick Corea's Elektrik Band Vs Steve Vai's Monsters

"The rumble" (Bernstein)

Extrait de l'album The songs of West Side Story (1996) Produit et arrangé par David Pack

RCA 0902662707 2

♫ Sammy Davis Jr en duo avec Johnny Mendoza bongos

"West side story medley" (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim)

Extrait de l'album Sammy Davis Jr at The Cooconut Grove Reprise (1962)

RHINO 75972

♫ Dave Liebman saxophone soprano avec Gil Goldstein piano, programmations, Synthétiseurs et accordéon

"America" (Bernstein)

Extrait de l'album Dave Liebman : Gil Goldstein West Side Story (Today) (1990)

OWL 061

♫ Nils Landgren chant et trombone avec Jan Lundgren piano, Dieter Ilg contrebasse et Wolfgang Haffner batterie

"Somewhere" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album Some Other time A tribute to Leonard Bernstein (2016)

ACT 9813-2

♫l'Orchestre de Stan Kenton arrangé par Johnny Richards

"Somewhere / Finale" (Bernstein)

Extrait de l'album Stan Kenton's West Side Story (1961)

CAPITOL / EL CHERRY RED RECORDS 283

♫l'Orchestre de Stan Kenton arrangé par Johnny Richards

"Prologue" (Bernstein / Sondheim)

Extrait de l'album Stan Kenton's West Side Story (1961)

CAPITOL / EL CHERRY RED RECORDS 283

France Musique célèbre le centenaire de la naissance de Leonard Bernstein événement Journée Leonard Bernstein, les 100 ans : The Joy of Music