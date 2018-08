Pop in Jazz 2/2

Générique

Programmation musicale

♫Monty Alexander piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Johnny Pate

"Let it be" (Mac Cartney / Lennon)

Extrait de l'album Taste of freedom (MGM Records / 1970)

Anthologie Beatles vs. Stones

JAZZ CLUB / UNIVERSAL 06007 5324578

♫ Alfio Origlio piano avec Rémi Vignolo contrebasse et André Ceccarelli batterie

"How deep is your love" (Barry / Maurice et Robin Gibb)

Extrait de l'album Ricordo (2004)

CRISTAL RECORDS 1001

♫ Mel Tormé avec un orchestre arrangé et dirigé par Chris Gunning solistes Gordon Beck piano, Phil Woods saxophone alto

"New-York State of mind" (Billy Joel)

Extrait de l'album The London Sessions (1977)

DCC JAZZ 608

♫Blossom Dearie chant et piano avec Freddy Logan contrebasse et Allan Ganley batterie

"Sweet Georgie Fame" (Blossom Dearie)

Extrait de l’album Sweet Blossom Dearie (Live at Ronnie Scott’s 1967)

DREYFUS JAZZ FDM 36721-2

♫ Blossom Dearie chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Brian Gascoigne

"Dusty Springfield" (Dearie / Council / Tanega)

Extrait de l’album That’s just the way I want to be (1970)

FONTANA 9276

♫ Blossom Dearie Fender Rhodes avec Jay Berlinger guitare, Toots Thielemans, Ron Carter contrebasse et Grady Tate batterie

"Killig me softly with song" (Charles Fox / Norman Gimbel)

Extrait de l'album My new celebrity is you (1976)

CELESTE 6232

♫ Blossom Dearie chant et piano

"Raindrops keeps falling on my head" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l'album Blossom Dearie The lost sessions from the Netherlands (2018)

FONDAMENTA / DEVIALET (sorti le 22 juin 2018)

♫ Winton Kelly piano avec Ron Mc Clure contrebasse et Jimmy Cobb batterie

"Walk on by" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l’album Full Wiew The Winton Kelly trio (1966)

MILESTONE 9004

♫ The Meters / Art Neville orgue, Leo Nocentelli guitare, George Porter Jr basse et Joseph Modeliste batterie

"The look of love" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l’album Zony Mash (1969) produit par Allen Toussaint (1969)

SUNDAZED 6211

♫ Aldo Romano batterie avec Baptiste Trottignon piano et Rémy Vignolo contrebasse

"Say it ain't so" (Murray Head)

Extrait de l'album Flower power (2006)

NAIVE 810911

♫ Baptiste Trottignon piano solo

"Love me tender" (Elvis Presley / Vera Maison)

Extrait de l'album Solo II (2005)

NAIVE

♫ Carmen Mc Rae chant avec Eric Gunissson piano, Scott Colley contrebasse et Mark Pulice batterie

"Love me tender" (Elvis Presley / Vera Maison)

Extrait de l'album Any old time (1986)

DENON 1216

♫ Stanley Turrentine saxophone ténor avec Shirley Scott orgue, Jimmy Poinder guitare, Bob Cranshaw basse et Idris Muhammad "Blowin in the wind" (Bob Dylan)

Extrait de l'album Common Touch (1968)

BLUE NOTE RECORDS 8547192

♫ Ben Sidran chant et piano en duo avec Rodolfe Burger chant et guitare avec Leo Sidran orgue Hammond B3, Marcelo Giuliani basse et Alberto Mallo batterie

"Blowin in the wind" (Bob Dylan)

Extrait de l'album Dylan different (2009)

BONSAI MUSIC 1101

♫ Freddie James

"Hallelujah" (Leonard Cohen)

Extrait de la compilation Montreal Jazz Club Session 2 (2006)

ANALEKTA

♫ Randy Crawford chant avec Joe Sample piano et orgue, Anthony Wilson / Dean Parks guitares, Christian Mc Bride contrebasse, Steve Gadd batterie et Luis Quintero percussions

"Everybody's talking" (Fred Neil)

Extrait de l'album Feeling good (2006)

PRA / EMARCY RECORDS 0602517011632

♫ Jacques Mahieux chant et batterie avec Sylvain Kassap clarinettes et Yves Rousseau contrebasse

"Seul au sommet" (Lonely at the top) (Randy Newman)

Extrait de l'album Chantage(s) 1991

EVIDENCE 110

♫ Jacques Mahieux chant avec Fabrice Devienne piano, Sylvain Kassap clarinette Yves Rousseau contrebasse et David PouradierDuteil batterie

"Guilty" (Randy Newman)

Extrait de l'album Mahieux 1991

EVIDENCE 110

♫ Harry Edison

"Sweets" Harry Edison trompette avec Dolo Coker piano, Harvey Newmark basse et Jimmy Smith batterie

"Feelings" (Louis Gasté)

Extrait de l'album Simply Sweets (L.A 1977)

PABLO 98.852

♫ Christy Baron chant en duo avec David Finck contrebasse

"Ain't no sunshine" (Bill Withers)

Extrait de l'album I thought about you (1997)

CHESKY RECORDS 152

♫ Patricia Barber avec Marc Johnson contrebasse

"Ode to Billie Joe"(Bobby Gentry)

Extrait de l'album Pop songs (2007)

PREMONITION RECORDS 90770

♫ Bobo Moreno chant avec Ole Kock Hansen piano et Bo Stief contrebasse

"I do it for your love" (Paul Simon)

Extrait de l'album 50 ways to leave your lover (2010)

STUNT RECORDS 10112

♫ Ray Bryant piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Eumir Deodato

"Bridge over troubled water" (Paul Simon)

Extrait de l’album MCMLXX (1970)

COLLECTABLES 7922

♫ Paul Desmond saxophone alto avec un orchestre arrangé et dirigé par Don Sebesky

"The 59th bridge song Feelin' groovy" (Paul Simon)

Extrait de l’album Bridge Over Troubled Water (1970)

A&M 3032

♫ Howard Roberts guitare avec Dave Grusin orgue, Chuck Berghofer basse, Shelly Manne batterie et Larry Bunker percussions

"So nice (summer samba)" (Marcos Valle)

Extrait de l’album Jaunty-Jolly ! (1967)

CAPITOL TOCJ 50058

♫Dee Felice Trio : Dee Felice batterie avec Frank Vincent piano et Lee Tucker contrebasse

"The crickets sings" (Marcos & Paulo Sergio Valle)

Extrait de l'album In heat (1969) BETHLEHEM

JAZZ 20-3502-2