Pépites ...

♫ Jimmy Woode Jr chant et contrebasse avec Francy Boland piano Sahib Shihab flûte, Fats Sadi vibraphone et Kenny Clarke batterie "Lush life" (Billy Strayhorn)

Extrait de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) Compilation Calypso Blues SCHEMA / REARWARD 101

♫Jimmy Woode Jr chant et contrebasse avec Francy Boland piano Sahib Shihab flûte, Fats Sadi vibraphone et Kenny Clarke batterie "Born to be blue" (Mel Tormé)

Extrait de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) Compilation Calypso Blues SCHEMA / REARWARD 101

♫Jimmy WoodeJr chant et contrebasse avec Francy Boland piano Sahib Shihab flûte, Fats Sadi vibraphone, Jor Harris percussions et Kenny Clarke batterie

"Lilemore"(Sahib Shihab / Jimmy Woode Jr) et "Calypso blues" (Nat King Cole)

Extraits de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) Compilation Calypso Blues

♫Sahib Shihab chant et flûte avec Francy Boland piano, Jimmy Woode Jr, Joe Harris percussions et Kenny Clarke batterie

"Please don't leave" (Sahib Shihab)

Extrait de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) Compilation Calypso Blues SCHEMA / REARWARD 101

♫Jimmy Woode Jr chant et contrebasse avec Francy Boland piano Sahib Shihab flûte, Fats Sadi vibraphone, Joe Harris percussions Kenny Clarke batterie

"Ensadinado" (Jimmy Woode Jr) et "Just give me time" (Francy Bolland / Jimmy Woode Jr)

Extraits de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) Compilation Calypso Blues SCHEMA / REARWARD 101

♫ Carmen Costa chant avec Josef Paulo guitare

"A noite de meu bem" (Dolores Duran)

Extrait de l'album The Ramsey Lewis Trio Bossa Nova (1962) MCA RECORDS 19010

♫Elis Regina

"La nuit de mon amour" (Dolores Duran / Pierre Barouh) Arrgts Eumir Deodato

Extrait de Elis em Paris (1968) PHILIPS 44121

♫Elis Regina en duo avec Pierre Barouh

"La nuit des masques" (Noite dos Mascarados) (Chico Buarque / Pierre Barouh) Arrgts Eumir Deodato

Extrait de Elis em Paris (1968) PHILIPS 44121

♫Elis Regina en duo avec Miele

Pot-pourri …"La nuit des masques" (Chico Buarque / Pierre Barouh) "Samba saravah" (Baden Powell / Pierre Barouh) "Makin' whoopee"(Donaldson / Khan)

Extrait de l'album Elis na teatro Praia com Miele/ Bôscoli (1970) PHILIPS 785089

♫Elis Regina avec un orchestre arrangé et dirigé par Peter Knight

"A time for love" (Mandel / Webster) et "Watch what happens" (Michel Legrand / Norman Gimbel) from Les parapluies de Cherboug Extraits de l'album Elis Regina in London (1969) PHILIPS 3508

♫Elis Regina avec un orchestre arrangé et dirigé par Erlon Chaves

"Le Récit de Cassart" (Michel Legrand / Jacques Demy)

Extrait de l'album Elis, Como e porque (1968) PHILIPS 3508

♫Do Montebello chant avec Toninho Horta et Roberto Taufic guitares et Aiton Guimaraes contrebasse

"E preciso dizer adeus" (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

Extrait de l'album Birdy Heart (2018) FREMEAUX & ASSOCIES / AXOLOTL JAZZ

♫George Shearing chant et piano

"Falling in love with you again" (Cullen / Baker)

Extrait de l'album The many facets of George Shearing (1977) EDEL / MPS

♫ Carmen Mc Rae chant et piano

"As time goes by" (Herman Hupfeld)

Extrait de l'album Piano and vocals (en concert au Club The Dug Japon 1976) JAZZZ RECORDS LP 109

♫Jack Sheldon chant et trompette avec Dave Frishberg piano, Mundell Lowe guitare et Nick Ceroli batterie

"There's no fool " (Jack Sheldon)

Extrait de l'album Singular (Studio Stage and Sound Holywood1980) BEEZ RECORDS 2

♫Jack Sheldon chant et trompette avec Ross Tompkins piano

"How about you" (Burton Lane / Ralph Freed)

Extrait de l'album On my own (1992) CONCORD JAZZ 4529

♫Jack Sheldon chant et trompette avec Ross Tompkins piano

Medley New-York "Manhattan" (Richard Rodgers / Lorenz Hart) "Autumn in New-York" (Vernon Duke) et "New-York- New-York" (John Kander / Fred Ebb)

Extrait de l'album On my own (1992) CONCORD JAZZ 4529

♫Bobby Scott chant piano arrgts et direction

"Way down yonder in New-Orleans" (Henry Creamer / Turner Layton) et "Lush life" (Billy Strayhorn)

Extraits de l'album The compleat musician / Bobby Scott sings plays composes arranges and conducts (1960) ATLANTIC 1341

♫Bobby Scott chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Richard Rome

"Blue gardenia" (Bob Russell / Lester Lee) pour le film Blue Gardenia de Fritz Lang (1953)

Extrait de l'album Star (1968) COLUMBIA LP9779

♫Bobby Scott chant, piano, arrangements et direction

"A taste of honey" (Bobby Scott / Ric Marlow)

Extrait de l'album Robert William Scott (1970) WARNER BROS RECORDS 1886

♫Oscar Peterson avec un orchestre arrangé et dirigé par Manny Albam

"Calypso blues"(Nat King Cole)

Extrait de l'album With respect to Nat (1966) VERVE