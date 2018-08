Paris en deux heures

Générique

Ennio Morricone

Una donna allo specchio

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Jacqueline Danno, chant avec l'orchestre de RolandVincent

Paris-chansons (Michel Rivgauche / Marc Heyral)

Extrait du 45T Page blanche (1964)

La Voix de son Maître LP 712

Catherine Sauvage, chant avec l'orchestre de Jacques Loussier

Paris c'est une idée (Léo Ferré)

Extrait de l'album Le miroir aux alouettes - Long Box Catherine Sauvage (Philips / 1969)

Mercury 980906-3

Catherine Sauvage, chant avec l'orchestre de JacquesLoussier

Paris sur seine (Henri Tachan / Jean-Paul Roseau)

Extrait de l'album Le miroir aux alouettes - Long Box Catherine Sauvage (Philips / 1969)

Mercury 980906-3

Anne Sylvestre avec l'orchestre de François Rauber

T'en souviens la seine (Anne Sylvestre - 1965)

Extrait de l'album Anne Sylvestre n° 3 - Anthologie de Saint Germain des Prés au Quartier latin (1968)

Sélection du Reader's Digest

JacquelineBoyer avec FrançoisLubiana

Vacances à Paris

Anthologie Jacqueline Boyer succès et raretés (2017)

Marianne Mélodie 180727

Aimé Barelli et son orchestre

Quel temps fait-il à Paris, (Alain Romans - 1953)

Anthologie Chansons souvenir

Selection du Reader's Digest

Lucie Dolène, chant

Quel temps fait-il à Paris (Mario Bua / Alain Romans) du film de Jacques TatiLes vacances de Mr Hulot (1953)

Anthologie Lucie Dolène Succès et raretés (2016)

Marianne Mélodie 96484

Juliette Greco avec l'Orchestre de François Rauber

Paris couleur novembre (Henri Gougaud / Gérard Jouannest)

Extrait de l'album Gréco. Anthologie l'essentielle Gréco 1975 / 1977- (Philips / 1975)

Decca 4743184

Annie Fratellini, chant avec Raymond Fol celesta, SachaDistel, guitare, Pierre Michelot, contrebasse et Kenny Clarke, batterie

Le gars de Rochechouart (Boris Vian / Henri Salvador)

Extrait de l'album Annie Fratellini (1958)

Odéon 8211062

Annick Cisaruk, chant accompagnée au piano par Christophe Brillaud

La rue Watt (Yves Gilbert / Boris Vian)

Extrait de l'album Annick Cisaruk (2001)

Celluloid / Melodie 670033

Annick Cisaruk, chant en duo avec David Venitucci

Quartier latin (Léo Ferré)

Extrait de l'album Où va cet univers ? (2016)

La mémoire et la mer

Yves Simon

Rue de la Huchette (Yves Simon)

Extrait de l'album Yves Simon (1973)

RCA 440761

Zizi Jeanmaire avec l'orchestre de Michel Colombier

Je me Champsélyse (Lanzman / Segalen / Lai)

Extrait de l'album Zizi Jeanmaire à l'Olympia (1968)

Disc AZ LP 49

David Mc Neil, chant

Passantes de Passy (David McNeil)

Extrait de l'album Seul dans mon coin (1991)

Virgin 30855

Lilicub / Benoît Carré / Catherine Dirand

Paris au mois d'août (Benoît Carré)

Extrait de l'album Voyage en Italie (1994)

Remark 523155-2

Charles Aznavour avec l'Orchestre de Paul Mauriat

J'aime Paris au mois de mai (Pierre Roche / Charles Aznavour)

(Réenregistrements de 1964)

Columbia / Universal 3793411

Bobby Scott, chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Richard Rome

Paris is at her best in may

Extrait de l'album Star (1968)

Columbia LP9779

Dave Frishberg, chant et piano

Another song about Paris (Dave Frishberg)

Extrait de l'album Where you at ? (1991)

(Enregistrement France Musique / Production : Claude Carrière)

Bloomdido 010

Brother Jack Mc Duff et Joey De Francesco, orgue avec

Red Holloway, saxophone ténor, JohnHart, guitare et GradyTate, batterie

April in Paris (Vernon Duke / Harburg)

Extrait de l'album Brotherly love (2001)

Concord Jazz

L.A Voices et Supersax

April in Paris (Vernon Duke / Harburg)

Extrait de l'album Straighten up and fly right Vol 3 (Columbia / 1986) anthologie Cinéma Jazz

CBS 4656242

Guy Marchand avec un orchestre arrangé et dirigé par Christian Gaubert

Du côté de la porte des Lilas(Guy Marchand / Christian Gaubert)

Extrait de l'album Hotel des solitudes (1995)

Une Musique 191490 2

Adriana Varela, chant avec EstebanMorgado, guitare et direction musicale, WalterCastro, bandonéon et FernandoOtero, piano et MarceloTorres à la contrebasse

Anclao en Paris

Extrait de l'album Tango en vivo (Melopea / 1997) - BO du film de Bernard Rapp Pas si grave

Virgin 5832012

John Greaves

Thesame thing

L'orchestre de Jacque Hélian

Paris Tour Eiffel (Michel Emer)

Anthologie Chansons de Paris (2013)

Chant du Monde 52422 94

Mireille

La tour de Mr Eiffel (Jean Nohain / Mireille / Albert Lasry - 1948)

Anthologie La Tour Eiffel en Chansons

Marianne Melodie 364334

Eric Toulis avec RémiToulon, piano - Jean-Claude Laudat, accordéon - BrahimHaïouanij, contrebasse et RobbyMénière batterie

La tour Eiffel (Eric Toulis)

Extrait de l'album Soyons classe (2005)

Mosaïc Records 366892

Jean-Louis Foulquier, diction

Paris Cinéma (Allain Leprest / Romain Didier)

Extrait de l'album Foulquier (1993)

Philips 518126-2

Elisa Point

Paris ressemblait à un film de François Truffaut (Elisa Point / Fred Léonard)

Extrait de l’album Les filles sont des garçons bizarres (1998)

Saravah 2088

Le quatuor d'accordéons de ParisJoe Rossi, arrangements - Richard Galliano, Valérie Guérouet,Frédérique Guérouet : accordéons

A paris dans chaque faubourg (Maurice Jaubert)

Du film 14 Juillet de René Clair en 1933 (chantée par Lys Gauty)

Extrait de l'album Paris musette (1990)

La Lichère 137

Claude Garden, harmonica avec OlivierHutman, piano - Luigi Trussardi, contrebasse et Charles Bellonzi

Sous le ciel de Paris (Hubert Giraud)

Extrait de l'album Garden club (2000)

Elabeth 621034

Francis Lemarque avec le Grand Orchestre de Radio Luxembourg (Jean-Michel Defaye, arrangements)

Paris Populi - prologue (Francis Lemarque)

Extrait de l'album Paris Populi (1974)

Barclay LP 96001

Francis Lemarque

Je cherche Paris (Francis Lemarque, arrangements - Romain Didier)

Extrait de l'album Les rue de mon quartier (1997)

Flarenash 3026622

Mouloudji

Un soir au Gerpil (Mouloudji / Gaby Wagenheim / Bernard Dimey - 1978)

Extrait de l'album L'encre d'après minuit (1995)

Epm Records 984922

Bernard Dimey, diction

A paris y'a des ponts (Bernard Dimey)

Extrait de l'album L'encre d'après minuit (1995)

EPM Records 984922

Juliette Gréco diction

Pont Royal (Gérard Jouannest / Philippe Sollers)

Extrait de l'album Ca se traverse et c'est beau (2012)

Deutsche Grammophon 2785934