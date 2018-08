Générique

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫Chet Atkins guitare

"Lara's theme" (Maurice Jarre) du film de David LeanLe Docteur Jivago (1965) (meilleure musique de film Oscars 66)

Extrait de l'album It's a guitare world (Nashville 1967)

RCA 3728

♫Ramsey Lewis piano avec un orchestre dirigé et arrangé par Richard Evans

"Lara's theme" (Somewhere my love) (Maurice Jarre)

Extrait de l’album Goin’ Latin (Chicago 1966)

CADET / VERVE LPS 790

♫Roland Kirk saxophone ténor avec Horace Parlan piano, Michael Fleming contrebasse et Steve Ellington batterie

"Jive elephant" (Henry Mancini) (Baby elephant walk du film de Howard HawksHatari).

Extrait de l'album Roland Kirk Quartet (L.A 1964) / Anthologie Talkin' Verve Roots of Acid Jazz VERVE 533101-2

♫Roland Kirk au sein de l'orchestre de Quincy Jones

"Baby elephant walk" (Henry Mancini)

Extrait de l'album Quincy Jones Explores the music of Henry Mancini (1964) VERVE

♫The Champs

"Experiment in terror" (Henry Mancini) du film de Blake EdwardsExperiment in terror avec Glenn Ford et Lee Remick (1962)

Anthologie The very best of the Champs ONE DAY MUSIC

♫Jimmy Forrest saxophone ténor avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

"Experiment in terror" (Henry Mancini)

Extrait de l'album Soul street (1962)

FANTASY / NEW JAZZ 987-2

♫Mike Patton et Fantomas

"Experiment in terror" (Henry Mancini)

Extrait de l’album Director’s cut (2001)

IPECAC RECORDINGS

♫Mike Patton et Fantômas

"Investigation of a citizen above suspicion" (Ennio Morricone) (Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon) le film d'Elio Petri (1969) Extrait de l’album Director’s cut (2001)

IPECAC RECORDINGS

♫Ennio Morricone

"Cosa avete fato a Solange" theme principal du film de Massimo Dallamano (1972) Voix Edda Dell'Orso

Extrait de la BO du film.

DIGITMOVIES M053

♫ Ennio Morricone

"Canzone lontana"

Extrait de la BO du film d'Henri VerneuilLe serpent (1973)

DIGITMOVIES M053

♫Ennio Morricone

"Le casse" et "Thème d'amour"

Extraits de la BO du film D'Henri VerneuilLe casse (1971)

PLAY TIME 970429

♫Quincy Jones

"Mirage" (instrumental) "Shoot to kill" & "A shot in the park"

Extrait de la BO du film Mirage d'Edward Dmytrick (1965)

Anthologie The Cinema of Quincy Jones (2017)

DECCA 537329-6

♫Médéric Collignon et Jus de Bocse

Yvan Robillard Fender Rhodes, Emmanuel Harang basse, Philippe Gleizes batterie

"Money Runner" (Quincy Jones) du film Dollars de Richard Brooks (1971)

Extrait de l’album MoOvies (2016)

JUST LOOKING PRODUCTIONS 13

♫Talib Kweli rappeur

"Ironside" (Quincy Jones)

Extrait de l’album Soul Bossa Nostra (2010)

QWEST / INTERSCOPE RECORDS 8001429402

♫Shelly Manne batterie avec Al Viola guitare, Victor Feldman piano, Shorty Rogers trompette et Monty Budwig contrebasse

"Exodus" (Ernest Gold) du film d'Otto Preminger

Extrait de l'album Steps to the desert / Modern Jazz versions of Jewish and Israeli songs (1963)

CONTEMPORARY

♫Shelly Manne batterie avec Frank Strozier, Bud Shank,Art Smith, Justin Gordon vents, Bob Bain guitare, Mike Wooford piano, Bill Pitman basse et Emil Richards,Larry Bunker, Frank Carlson et Victor Feldman percussions

"Daktari" & "Clarence" (Shelly Manne)

Album Shelly Manne perfoms and conducts his oroginal music for the Hit TV Show (1967)

ATLANTIC 75679 3065-2

♫Dizzy Gillespie avec Kenny Barron piano, James Moody saxophone, Chris White contrebasse et Rudy Collins batterie Arrgts Billy Byers

"Caesar & Cleopatra theme" (Alex North) du film de Joseph Mankiewicz (1963)

Extrait de l'album Dizzy goes Hollywood (1964)

VERVE / PHILIPS600-123

♫Pietro Lussu piano avec Pietro Cancaglini contrebasse et Lorenzo Tucci batterie

"Anthony & Cleopatra's love" (Alex North)

Extrait de l'album A different view (1963)

RICKY TICK RECORDS

♫ Leith Stevens

"Hollywood", "Let me be loved" (Chet Baker chant) et "Let me be loved (Instru) Orchestre arrangé et dirigé par Johnny Mandel et Bill Holman

Extraits de la BO du film de George W. George et Robert AltmanThe James Dean Story (1956)

PACIFIC JAZZ 5315

Petra Haden chant

"Taxi Driver" & "Psycho" (Bernard Hermann)

Extraits de l’album Petra Goes to the Movies (2013)

ANTI / EPITAPH 87219-2

♫Gato Barbieri saxophone ténor avec George Dalto piano, Paul Metzke guitare, Ron Carter contrebasse

Pretty Purdie batterie Raymond Mantilla timbales et Babafemi congas

"Marnie" (Bernard Herrmann) du film d'Alfred HitchkockPas de printemps pour Marnie avec Tippi Hedren et Sean Connery (1964)

Extrait de l'album Yesterdays (1976) produit par Bob Thiele

RCA / BMG / FLYING DUTCHMAN 74321 47797 2

♫Ray Barretto et son orchestre

"The James Bond theme" (Monte Norman) du film Dr No

"Mister Kiss Kiss Bang Bang" (John Barry) du film Thunderball et Goldfinger (John Barry)

Extraits de l'album Ray Baretto Senor 007 (1965)

BLUE MOON 1627

♫"Marlowe in Mexico" (JohnWilliams) / Clydie King & "The long goodbye" (John Williams / Johny Mercer)

Extraits de la BO du film de Robert AltmanThe long goodbye (Le privé) (1973)

QUARTET RECORDS 185