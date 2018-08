Générique

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso) Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫Ray Brown Orchestra

"Go down dying" (Antonio Carlos Jobim) Arrgts Ray Brown & Quincy Jones

Extrait de la BO du film de Lewis GilbertThe adventurers (1970) VARESE SARABANDE

♫Ray Brown Orchestra

"Children's games" (Antonio Carlos Jobim) Arrgts J.J Johnson

Extrait de la BO du film de Lewis GilbertThe adventurers (1970) VARESE SARABANDE

♫Ellis Regina

"A noite" (Tonight) (Leonard Bernstein / Renato Corte Real)

West Side Story arrgts Astor

Extrait de l'album Elis Regina (1963) CBS LP 2-495665

♫Jean-Michel Defaye et son orchestre

"Mambo" (Leonard Bernstein)

West Side Story

BEL AIR 45T 211176

♫Renée Gilbert chant

"Combient de nuits" (Leonard Bernstein / René Rouzaud)

West Side Story avec un orchestre arrangé et dirigé par Jean-Michel Defaye (1964)

BEL AIR 45T 211176

France Musique célèbre le centenaire de la naissance de Leonard Bernstein événement Journée Leonard Bernstein, les 100 ans : The Joy of Music

♫Lalo Shifrin piano avec un orchestre à cordes arrangé et dirigé par Lalo Shifrin

"Maria" (Leonard Bernstein)

Extrait de l'album Piano, Strings and Bossa Nova (1963) MGM 4110

♫Jimmy Smith orgue avec Kenny Burrell, Billy Mure et Vince Gambella guitares, Milt Hinton contrebasse et Doug Allen batterie

"The ape women" (Lalo Shifrin) du film de Marco FerreriLe mari de la femme à barbe (1964)

Extrait de l'album Any number can win (1964)

VERVE LP 77980

♫Lalo Schifrin "Tiger source" et "Radio source"

Extraits de la BO du film de Roger Vadim avec Rock HudsonPretty maids all in a row (Si tu crois fillette) (1971)

Album Pretty Maids All In A Row FSM Vol 14 n° 11 (2011)

♫Jimmy Smith orgue avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

"Man with a golden arm" (Elmer Bernstein) du film de Otto PremingerL'homme au bras d'or avec Frank Sinatra (1955)

Extrait de l'album Livin'it up (1968)

VERVE LP 8 750

♫Elmer Bernstein "Untitled", "No way out" & "Stick chase"

Extraits de la BO du film de Milton KatselasReport to the commissioner (Rapport confidentiel) (1975)

VARESE SARABANDE 11081087

♫George benson chant et guitare

"I always knew i had it in me" (Michael Masser / Gerry Goffin)

Extrait de la BO du film de Tom Gries et Monte HellmanThe greatest (1977)

ARISTA 7000

♫Dionne Warwick (Theme from)

"Valley of the dolls" (André Previn / Dory Previn) du film de Mark RobsonValley of the dolls (1967) Arrgts Pat Williams Extrait de l’album Valley of the dolls (Scepter records 1968)

RHINO RECORDS 7859

♫Oranj Symphonette : Matt Brubeck violoncelle, Rob Burger accordéon, Pat Campbell surdo, Joe Gore guitare effets

"Valley of the dolls" (André Previn) arrgt Matt Brubeck Extrait de l’album The Oranj Album (1998)

RYKO 10455

♫ André Previn Piano avec Art Pepper saxophone alto, Gerry Mulligan saxophone baryton, Jack Sheldon trompette, Red Mitchell contrebasse et Shelly Manne batterie

"Source n°1" & "Togetherness" (André Previn)

Extrait de la BO du film de Ranald Mc DougallThe subterraneans (Les rats de cave) avec George Peppard & Leslie Caron (1960)

MOOCHIN ABOUT 2/4

♫Michael Feinstein chant avec André Previn piano et David Fink contrebasse

"Tow for the seesaw" (André Previn / Dory Previn) & "Why are we afraid "? du film de Robert Wise (1962) The subterraneans

Extrait de l'album The songs of André Previn (2013)

TELARC 34021-02

♫Quincy Jones

"Dieter’s firt mistake » (Quincy Jones)

Extrait de la BO du film de Sydney LumetThe Deadly affair (M15 demande protection) (1966)

Anthologie The cinema of Quincy Jones (2016) DECCA 537329

♫Fred Karlin trompette et arrgts avec Bob Kindred saxophone ténor, Roger Kellaway piano, Bob Magnusson contrebasse et Jeff Hamilton batterie

"Happy feet" (Quincy Jones) du film de Charles WalterWalk don’t run (Rien ne sert de courir) avec Cary Grant et Samantha Eggar (1966) Extrait de l’album Jazz goes to Hollywood (1995)

VARESE SARABANDE 5639

♫Fred Karlin trompette avec Roger Kellaway piano, Bob Kindred saxophone ténor, Bill Watrous trombone, Bob Magnusson contrebasse et Jeff Hamilton batterie

"Charade" (Henry Mancini) du film de Stanley Donen (1963)

Extrait l’album Jazz goes to Hollywood (1995)

VARESE SARABANDE 5639

♫Henri Mancini et son orchestre

"A slow hot wind" from Mr Lucky & « Peter Gunn » basse solo Abraham Laboriel Extrait de l’album Symphonic soul (1975)

RCA / BMG 74321960752

♫David Shire

"Money montage" & "End title"

Extraits de la BO du film The taking of Pelham One two three (Les pirates du métro) de Joseph Sargent (1974)

RETROGRADE RECORDS 60123-2 (1999)

♫Stelvio Cipriani Extrait de la BO du film La polizia sta a guardare (Le grand kidnapping) réalisé par Roberto Infascelli (1973)

Anthologie Soundtrack Maniac WEA INTERNATIONAL