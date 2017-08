Des musiciens qui chantent... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Vernon Duke

"Autumn in new-York"

Oscar Peterson, chant et piano

Barney Kessel, guitare

Ray Brown, contrebasse

Extrait de l'album "Romance" (1953)

VERVE

Mel Tormé

"Cathy"

Buddy Rich, chant

Ben Webster, saxophone ténor

Paul Smith, piano

Howard Roberts, guitare

Joe Mondragon, contrebasse

Alvin Stoller, batterie

Extrait de l'album "Buddy Rich just sings" (1957)

JAZZ BEAT

Don Redman / Andy Razaf

"Gee baby ain't I good to you"

Zoot Sims, chant et saxophone ténor

Buddy Rich, chant (second chorus)

Bucky Pizzarelli, guitare

Milt Hinton, contrebasse

Stan Kay batterie

Extrait de l'album "Nirvana" (1974)

GROOVE MERCHANT

Richard A. Whiting / Neil Moret

"She's funny that way"

Chico Hamilton, chant et batterie

John Anderson, piano et arrangements

Eric Dolphy, cuivres

Denis Budimir, guitare

Nathan Gershman, violoncelle

Wyatt Ruther, contrebasse

Extrait de l'album "The three faces of Chico" (1959)

WARNER

Fred Ahlert / Roy Turk

"I don't know why (I just do)"

Chico Hamilton, chant et batterieµ

Gerry Wiggins piano et arrangements

Eric Dolphy, cuivres

Denis Budimir, guitare

Nathan Gershman, violoncelle

Wyatt Ruther, contrebasse

Extrait de l'album "The three faces of Chico" (1959)

WARNER

Matt Dennis / Tom Adair

"Angel eyes"

Kenny Dorham, chant et trompette

Extrait de l'album "This is the moment Kenny Dorham sings and plays" (1958)

RIVERSIDE

Harry Warren / Mack Gordon

"The more I see you"

Milt Jackson, chant

Enrico Intra, piano

Giancarlo Barigozzi, saxophone ténor

Pallino Salonia, contrebasse

Gil Cuppini, batterie

Extrait de l'album "Milt Jackson sings" (1964)

FESTIVAL

Harold Arlen / Johnny Mercer

"That old black magic"

Frank Rosolino, chant et trombone

Victor Feldman, piano

Charles Berghofer, contrebasse

Irving Cottler, batterie

Extrait de l'album "Turn me loose !" (1961)

REPRISE

Frank Rosolino / Conte Candoli

"Conversation"

Frank Rosolino, chant et trombone

Conte Condoli, chant et trompette

Franco D'Andra, piano

Giovanni Tommaso, contrebasse

Gegè Munari, batterie

Extrait de l'album "Conversation" (1973)

GAMBIT RECORDS

Cahn / Chaplin / Freeman

"Until the real thing comes along"

Kenny Burrell, chant et guitare

Bobby Jaspar, saxophone ténor

Joe Benjamin, contrebasse

Bill English, batterie

Extrait de l'album "Weaver of dreams The vocal artistry of Kenny Burrell" (1960)

WAXTIME

David Mack / Duke Ellington

"Lucky so and so"

Kenny Burrell, guitare et chant

Onaje Allan Gumbs, piano

Rufus Reid, contrebasse

Akira Tana, batterie

Extrait de l'album "Lucky so and so" (2001)

CONCORD JAZZ

Billy Taylor

"It's a matter of pride"

Grady Tate, chant

Billy Taylor, piano

Christian Mc Bride, contrebasse

Marvin "Smity"Smith, batterie

Extrait de l'album "It's a matter of pride" (1994)

GRP

John Williams / Johnny Mercer

"The long goodbye"

Jack Sheldon, chant et trompette

Trio de Dave Grusin

Extrait de la BO du film de Robert Altman "The long goodbye" (Le privé) (1973)

QUARTET RECORDS

Vernon Duke / Ira Gershwin

"I can get started"

Jack Sheldon, chant et trompette

Ross Tompkins, piano

Extrait de l'album "On my own" (1992)

CONCORD RECORDS

Benny Golson / Jon Hendricks

"I remember Clifford"

François Chassagnite, chant et trompette

Olivier Giraudo, guitare

Sylvain Romano, contrebasse

Jean-Pierre Arnaud, batterie

Extrait de l'album "Chat- Ssagnite" (2010)

FREMEAUX & ASSOCIES

Fats Waller

"Honeysuckle rose"

Rose Murphy, chant et piano

Major Holley, contrebasse et chant

Extrait de l'album "Mighty like a Rose" (Nice 1980)

BLACK & BLUE

Heymann / Sour / Eyton / Green

"Body and soul"

Red Mitchell, piano et chant

Extrait de l'album "Home suite" (Stockolm 1985)

CAPRICE RECORDS

Bruno Brighetti / Bruno Martino

"Estate"

Monty Alexander, piano et chant

Ernest Ranglin, guitare

Andy Simpkins, contrebasse

Extrait de l'album "Estate" (1977)

MPS