Générique

Ennio Morricone

Una donna allo specchio

Programmation musicale

♫Jimmy Smith orgue avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

Mission : impossible (Lalo Shifrin)

Extrait de l'album Livin'it up (1968) VERVE LP 8 750

♫Jimmy Smith orgue avec un orchestre arrangé par Billy Byers

Theme from Bewitched (Greenfield / Keller) (de la série Ma sorcière bien-aimée)

Extrait de l'album Monster The incredible Jimmy Smith (1965) VERVE LP V 8618

♫Jean-Michel Bernard piano solo

Mannix ballad (Lalo Shifrin)

Extrait de l'album Jean-Michel Bernard plays Lalo Shifrin (2017) CRISTAL RECORDS 269

♫Jean-Michel Bernard piano avec Eric Giausserand buggle, Charles Papasoff saxophone baryton, Pierre Boussaguet contrebasse et Daniel Ciampolini timbales, vibraphone et batterie

Mannix (Lalo Shifrin)

Extrait de l'album Jean-Michel Bernard plays Lalo Shifrin (2017) CRISTAL RECORDS 269

♫In the heat of the night (Quincy Jones) du film de Norman JewisonIn the heat of the night (1967)

Extrait de l'album The soulful mirrors sound ! by Dick Hyman and the group (1968) BLUE MOON 893

♫Nancy Wilson chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

In the heat of the night (Quincy Jones / Alan & Marilyn Bergman)

Extrait de l'album Welcome to my love (1968) CAPITOL / CAROLINE 039

♫Hank Jones piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

Spy with a cold nose (Riz Ortolani) du film de Daniel Petrie Spy with a cold nose (1967)

Extrait de l'album Happenings (1967) IMPULSE 06025 2780954

♫Candido congas bongos et son orchestre

Tony's thème (Hugo Montenegro) du film Lady in cement

Extrait de l'album Thousand finger man (Solid State Records / 1970) Anthologie A movie for daddy BLUE NOTE 5810382

♫Louie Ramirez and his Orquestra

Manha de carnaval (Luis Bonfa) du film de Marcel CamusOrfeu Negro

Extrait de l'album Latin au Go Go (Atco /1965) COLLECTORS CHOICE MUSIC 903

♫Champian Fulton voix et piano avec Stephen Fulton flugelhorn, Hide Tanaki contrebasse, Fukushi Tainaka batterie

Samba de orfeu (Luis Bonfa)

Extrait de l'album Champian Fulton Sings and Swings (2013) SHARP NINE RECORDS

♫Henry Mancini

Ludmilla's theme et Olympic village

Extraits de la BO du film Visions of eight (1973) RCA 74321664952

♫Willie RosarioLast tango in Paris (Gato Barbieri)

Extrait de l’album Infinito (1973) INCA RECORDS 00376

♫Luis Bacalov

Milonga para milonga bandonéon solo Ulises Passarella

Extrait de la BO du film Milonga de Emidio Greco (1999) RCA 74321-64227-2

♫ Luis Bacalov

Building the bullett & First kill

Extrait de la BO du film de Robert DuvallAssassination tango (2003) RCA / VICTOR 09026 64023 2

♫Gianluigi Trovesi clarinette en duo avec Gianni Coscia accordéon

Il postino (Luis Bacalov) du film de Michael RadfordIl postino

Extrait de l'album In cerca di cibo (2000) ECM 1703

♫Norma Winstone chant avec Glauco Venier piano et Klaus Gesing clarinette basse

Il postino (Luis Bacalov / Norma Winstone)

Extrait de l'album Descansado (2018) ECM 2567

♫Little Annie chant avec Paul Wallfish piano

The summer knows (Michel Legrand / Alan & Marylin Bergman) du film de Robert MulliganUn été 42 (1971)

Extrait de l'album When good thing happen to bad pianos (2007) DURTRO / JAMA 1966

♫The Pete Mc Guiness Jazz Orchestra / Pete Mc Guiness chant et arrgts

What are you doing the rest of your life (Michel Legrand / Alan & Marilyn Bergman) du film de Richard BrooksThe happy ending (1969) Extrait de l'album Strenght in numbers (2014) SUMMIT MUSIC 627

♫Philippe Sarde

La rochelle

Extrait de la BO du film de Claude SautetLes choses de la vie (1970) TRANVERSALES 02

♫Romy Schneider chant avec Michel Piccoli diction

La chanson d'Hélène (Sarde / Dabadie) Version en allemand TRANVERSALES 02

♫François Couturier piano avec Jean-Paul Celea contrebasse et Daniel Humair batterie

Cavatina (Stanley Myers) thème du film de Michael CiminoVoyage au bout de l’enfer (The deer hunter)

Extrait de l’album Tryptic (2007) BEE JAZZ 022

♫Cleo Laine chant en duo avec John Williams guitare

Cavatina / He was beautiful (Stanley Myers / Cleo Laine)

Extrait de l'album Best friends (RCA / 1976) Anthologie The very best of Cleo Laine RCA 74321432152

♫Zoot Sims saxophone alto avec Hank Jones piano avec Herb Ellis guitare, Milt Hinton contrebasse et Louis Bellson batterie

Rosemary 's baby (Krysztof Komeda)

Extrait de l'album Zoot at Ease (1973) PROGRESSIVE 7110

♫Terence Blanchard trompette et arrgts avec Kenny Kirkland piano, Reginald Veal contrebasse et Carl Allen batterrie

Chinatown (Jerry Goldsmith) du film de Roman Polanski (1974)

Extrait de l’album Jazz in film (1999) SONY 01-06067-10

♫Jimmy Smith orgue avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver NelsonGoldfinger parts 1 & 2 (John Barry)

Extrait de l'album Monster (1965) VERVE LP 8618