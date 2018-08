Ciné Cha-Cha

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Jack Costanzo and his Orchestra

Peter Gunn theme (Henry Mancini)

Extrait de l'album Naked city (Liberty / 1961)

Nascente 085

Sarah Vaughan, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Frank Foster

Mr Lucky (Henry Mancini / Jay Livingston / Ray Evans)

Extrait de l'album Sarah Vaughan sings the Mancini

Songbook (1964)

Verve

Henry Mancini

Lujon

Extrait de l'album Mr Lucky & Mr Lucky goes latin (1961)

RCA Victor BMG 87876524942

Ben E. King avec un orchestre arrangé et dirigé par Claus Ogerman

Moon River (Henry Mancini / Johnny Mercer)

Extrait de l'album Ben E. King sings for the soulful lovers (1962)

Atlantic / Sinetone AMR

Barney Kessel, guitare avec Victor Feldman, vibraphone - Bud Shank, flûte - Paul Horn, saxophone et Earl Palmer, batterie

Mon river cha-cha (Henry Mancini)

Extrait de l'album Barney Kessel and his men Breakfast at Tiffany's (1962)

Reprise 27211

Vince Guaraldi, piano avec Bola Sete, guitare - Fred Marshall, contrebasse et Jerry Granelli, batterie

The days of wine and roses (Henry Mancini)

Extrait de l'album Vince Guaraldi / Bola Sete and friends (1963)

Fantasy

PedroBiker, chant avec KennyDrew, piano - SahibSihab, BentJaedig, UffeKarskov, saxophones - PalleMikkelborg, trompette - AllanBotschinsky, buggle - DaveSternbach, cor - NielsHenning et OrstedPedersen, contrebasses et AlexRiel, batterie

The days of wine and roses (Johnny Mercer / Henry Mancini)

Extrait de l'album The song is you (Copenhague 1966)

Universal Music Denmark 1704188

The Hollywood Studio Orchestra

Pink panther theme (Henry Mancini)

Compilation Ultra Lounge

Capitol 8383762

BebeoValdes y su Gran Orchestra

Nunca el domingo (Manos Hadjidakis)

Extrait de l'album La Gran Orquestra de BeboValdesGlorias de Cuba (1976)

WS Latino

The Frivolous Five

Zorba the greek (Mikis Theodorakis)

Extrait de l'album Sour cream and other delights (1966)

RCA LP 3663

Ralph Marterie and His Orchestra

Laura (David Raksin)

Extrait de l'album Swing Baby (1955)

Mercury

Cal Tjader, vibraphone avec ManuelDuran, piano - Luis Miranda, congas et Carlos Duran, contrebasse

Laura (David Raksin)

Extrait de l'album Cal Tjader Quintet / Anthologie Black Orchid (1956)

Fantasy 2473002

Sammy Davis Jr en duo avec Johnny Mendoza, bongos

West side story medley (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim)

Extrait de l'album Sammy Davis Jr at The Cooconut Grove

Reprise (1962)

Rhino 75972

Cal Tjader, vibraphone avec Lonnie Hewitt, piano - Victor Venegas, Vincent D'Rosa, Richard Perissi, James Decker, cors - MongosSantamaria, congas et MiltHolland, batterie

- Tonight

- America

(Leonard Bernstein - Arrangements Clare Fisher)

Extrait de l'album West Side Story / Cal Tjader (Fantasy / 1961)

Jazzcutter

Cal Tjader, piano avec LonnieHewitt, melodica - HalMcKibbon, contrebasse et ArmandoPeraza, bongos

Ben Hur love theme (Miklos Rosza)

Extrait de l'album Cal Tjader and his Sextet In a Latin Bag (1961)

El Cherry Records 266

Johnny Keating's Kombo

Delilah'stheme (Victor Young) du film Samson et Dalila de Cecil B. De Mille (1949)

Extrait de l'album Percussive moods (1962)

Vocalion 4197

Ray Baretto, percussions et batterie avec AlfreditoValdez junior, Chombo Silva, saxophones ténor - El Negro Vivar, trompette - MikeStancerone, violon - RickyJackson, basse et RayMantilla, timbales

Exodus (Ernest Gold)

Extrait de l'album Carnaval (1973)

Fantasy 24713-2

Willie Bobo chant et percussions avec un orchestre arrangé et dirigé par Don Sebesky

The look of love (Hal David / Burt Bacharach)

Extrait de l'album Anew dimension (1969)

Verve 519899-7

Jon Lucien, chant

The sound of music (Rogers / Hammerstein II – Arrangements Jon Lucien)

Extrait de l'album I am now Jon Lucien (RCA / 1970) - Anthologie Love everlasting / The very best of Jon Lucien

BMG 743216604326

La 33

My favorite things (Rogers /Hammerstein II)

Extrait de l'album Gozalo (2007)

Walbomers Latina 041

HankJones, piano avec un orchestre arrangé et dirigé par Oliver Nelson

Spy with a cold nose (Riz Ortolani) du film de Daniel Petrie Spy with a cold nose (1967)

Extrait de l'album Happenings (1967)

Impulse 06025 2780954

Johnny Williams and his orchestra

Whatever Lola wants (Adler / Ross)

Extrait de l'album Rhythm in motion (1961)

Blue Moon 858

Della Reese, chant avec un orchestre dirigé et arrangé par O. B. Masingill

Whatever Lola wants (Adler / Ross)

RCA Records 74321609962

Della Reese chant avec un orchestre dirigé et arrangé par O. B. Masingill

Diamonds are the girl's friends (Styne / Robin) du film de Howard Hawks Les hommes préfèrent les blondes (1953)

RCA Records 74321609962

Perez Prado and his Orchestra

Marilyn Mambo (D. Perez Prado)

Extrait de l'album Mambo Mania (Rca Victor / 1954)

Bear Family records 15462

Tito Rodriguez

The magnificent seven (Elmer Bernstein)

Extrait de l'album Motion picturethemesCha-Cha-Cha (1960) - Anthologie Cha-Cha de amor Capitol

Ultra Lounge 7243 8 37595 2

Perez Prado and his Orchestra

Goldfinger (John Barry)

Extrait de l'album Light's ! Action ! Prado ! (1965)

United artists records

J.J Johnson, trombone avec HankJones, piano - Richarddavis, contrebasse et WalterPerkins, batterie

A second chance (André Previn) du film Deux sur la balançoire de Robert Wise (1962)

Extrait de l'album J.J'S Broadway (1963)

Verve 8530

The Harry Betts Orchestra

A second chance (André Previn)

Bonus dans la BO du film To Kill a mocking girl

Jimmy Smith, orgue avec KennyBurrell, Billy Mure et Vince Gambella, guitares - MiltHinton, contrebasse et DougAllen, batterie et chœurs

The ape women (Lalo Shifrin) du film de Marco Ferreri Le mari de la femme à barbe (1964)

Extrait de l'album Any _number can win (_1964)

Verve LP 77980

Willie Rosario

Last tango in Paris (Gato Barbieri)

Extrait de l’album Infinito (1973)

Inca records 00376

FabrizioBosso Trompette avec NatalioMangalavite piano, JavierGirotto saxophone baryton, LucaBulgarelli basse, Bruno Marcozzi percussions et Lorenzo Tucci batterie

The shadow of your smile (Johnny Mandel / Francis Webster)

Extrait de l'album Latin Mood / Vamos (2012)

Schema records 143

Cal Tjader, vibraphone avec Hank Jones, piano - Scott Hamilton, saxophone ténor - Dean Reilly, contrebasse et Vince Lateano, batterie

Suicide ispainless du film M*A*S*H de Robert Altman (Palme d'Or en 1970)

Concord Jazz 4159

Louie Ramirez and his Orquestra

On green dolphin street (Bronislaw Kaper)

Extrait de l'album Latin au Go Go (Atco /1965)

Collectors choice music 903