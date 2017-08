Crooners #2, par Laurent Valéro

Programmation musicale

Richie Cole / Eddie Jefferson / Billy Strayhorn

"Eddie Jefferson / Take the A train"

Mark Murphy, chant

Bill Mays, piano / synthés

John Goldsby, contrebasse

Adam Nussbaum, batterie

Extrait de l'album "Kerouac then et now" (1989)

MUSE RECORDS

Pearson / Brown

"Jeannine"

Eddie Jefferson, chant

Harold Mabern, piano

Richie Cole, saxophone alto

Junior Cook et Hamiet Bluiett, saxophones

Slide Hampton, trombone

George Duvivier, contrebasse

Billy Hart, batterie

Extrait de l'album "The main man" (1977)

INNER CITY

T. Monk / C. Williams

"Round about midnight"

Babs Gonzales, chant

Jimmy Smith, orgue

Thornel Schwartz, guitare

Donald Bailey, batterie

Extrait de l'album "Weird lullaby" (1956)

BLUE NOTE

Babs Gonzales

"Encore"

Babs Gonzales, chant

Sonny Clark, piano

Bennie Green, trombone

Eddy Williams, saxophone ténor

Paul Chambers, contrebasse

Jerry Segal, batterie

Extrait de l'album "Weird lullaby" (1956)

BLUE NOTE

F. Foster

"Shiny silk stocking"

Jon Hendricks, chant

Flip Numen, piano

Noel Jewkes, saxophone ténor

Fred Marshall, contrebasse

Jerry Granelli, batterie

Extrait de l'album "Jon Hendricks recorded in person at the Trident" (1965)

MERCURY

Herbie Hancock / Jon Hendricks

"Watermelon man"

Jon Hendricks, chant

Flip Numen, piano

Noel Jewkes, saxophone ténor

Fred Marshall, contrebasse

Jerry Granelli, batterie

Extrait de l'album "Jon Hendricks recorded in person at the Trident" (1965)

MERCURY

Oscar Brown Jr

"But it was cool"

Oscar Brown Jr, chant

Extrait de l'album "Sin and soul" (1960)

COLUMBIA

Oscar Brown Jr / Nat Adderley

"Work song"

Oscar Brown Jr, chant

Extrait de l'album "Sin and soul" (1960)

COLUMBIA

Mellin / Wood

"My one and only love"

Johnny Hartman, chant

McCoy Tyner, piano

John Coltrane, saxophone ténor

Jimmy Garrison, contrebasse

Elvin Jones, batterie

Extrait de l'album "Johnny Hartman & John Coltrane Ballads" (1963)

IMPULSE

Rodgers / Hart

"You are too beautiful"

Johnny Hartman, chant

McCoy Tyner, piano

John Coltrane, saxophone ténor

Jimmy Garrison, contrebasse

Elvin Jones, batterie

Extrait de l'album "Johnny Hartman & John Coltrane Ballads" (1963)

IMPULSE

Bob Dorough

"There's never been a day"

Bob Dorough, chant et piano

Art Farmer, buggle

Bill Takas basse

Extrait de l'album "Songs of love" (live in Barcelona 1987)

ORANGE BLUE RECORDS

Bob Dorough

"Devil may care"

Bob Dorough, chant et piano

Steve Berger, guitare

Pat O' Leary, contrebasse

Extrait de l'album "Bob Doroug Trio Live at The Derr Head inn" (2015)

DEER HEAD RECORDS

Dave Frishberg / Bob Dorough

"Im Hip"

Dave Frishberg, chant et piano

Steve Gilmore, contrebasse

Bill Goodwin, batterie

Extrait de l'album "Classics" (1991)

CONCORD JAZZ

Dave Frishberg

"Another song about Paris"

Dave Frishberg, chant et piano

Extrait de l'album "Where you at ?" (Paris Radio-France 1991)

BLOOMDIDO

Mose Allison

"City home"

Mose Allisson, chant et piano

Addison Farmer, contrebasse

Jerry Segal, batterie

Extrait de l'album "Transfiguration of Hiram Brown" (1960)

COLUMBIA

Mose Allison

"Stop this world"

Mose Allisson, chant et piano

Jim Raider, saxophone ténor

Jimmy Knepper, trombone

Addison Farmer, contrebasse

Frankie Dunlop, batterie

Extrait de l'album "Swingin' Machine" (1962)

ATLANTIC 1398

Ben Sidran

"Try" (The way it was)

Ben Sidran, chant et piano

Extrait de l'album "Have you met Barcelona ?" (1987)

ORANGE BLUE

A. et M. Bergman - M. Legrand

"You must believe in spring"

Mark Murphy, chant

Jack Van Poll, piano

Martin Wind, contrebasse

Hans Van Oosterhout, batterie

Extrait de l'album "Another vision" (1992)

SEPTEMBER