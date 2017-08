Italie(s) (2/5)... par Laurent Valéro

Programmation musicale

Nino Rota

Huit et demi

Extrait de l'album Blaguebolle (1978)

La Fanfare Blaguebole

L'OISEAU MUSICIEN 112.209

Thème huit et demi

Extrait de l'album Nino Rota…Fellini (1995)

Orchestra Improvista

DEUX Z 84121

La strada

Extrait de l'album Amarcord Nino Rota (1981)

Jacky Byard, piano solo

HANNIBAL RECORDS 9301

Amarcord

Extrait de l'album Amarcord (2010)

Trio Dolce Vita

JAZZWERKSTATT 082

Enrico Pieranunzi

Fellini's waltz

Extrait de l’album The Music of Enrico Pieranunzi

Brussels Jazz Orchestra

Bert Joris, trompette solo et arrangements

Enrico Pieranunzi piano

Jos Machtel contrebasse

Toni Vitacolonna batterie

DE W.E.R.F.125

Fiorenzo Carpi

Pretitoli

Extrait de la B.O. du film de Luigi Comencini "Infanzia, Vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, Veneziano" (1969)

SAIMEL 3994610

Titoli

Extrait de la B.O. du film de Luigi Comencini « Infanzia, Vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, Veneziano » (1969)

SAIMEL 3994610

Viaggio in groppa al tonno

Extrait de la BO du film de Luigi Comencini « Les aventures de Pinocchio" (1972)

CAM 7432110836 2

Geppetto in alegria

Extrait de la BO du film de Luigi Comencini « Les aventures de Pinocchio" (1972)

CAM 7432110836 2

Lucignalo

Extrait de la BO du film de Luigi Comencini « Les aventures de Pinocchio" (1972)

CAM 7432110836 2

Lucignalo

Extrait de l'album Senza Fine (2015)

Luciano Biondini, accordéon

INTAKT 255

Vincenzo Cerami / Nicola Piovani

Pinocchio al bar, canti di scena

La Compagnia della luna

EINAUDI STILE LIBERO

Quanto t'ho amato

La compagnia della luna

EINAUDI STILE LIBERO

Lo struscio

Extrait de l'album la BO du film de Federico Fellini « La voce della luna » (1980)

PHILIPS 846554-2

Volano le canzone

La compagnia della luna

EINAUDI STILE LIBERO

Ennio Morricone

Escalation

Extrait de la BO du film de Roberto Faenza « Escalation » (1968)

LP CETRA 63501

La ragione, il cuore, l' amore

Extrait de la BO du film de Sergio Sollima ‘Il diavolo nel cervello’

DAGORED 135-2

Il grande silencio

Extrait de la BO du film de Sergio Sollima « Il grande silenzio »

FONIT CETRA 2001

Farewell to Cheyenne, extrait du film « Il était une fois dans l'ouest »

Extrait de l'album When you wish upon a star (2016)

Bill Frisell guitare

Petra Haden voix

Eyvind Kang alto

Thomas Morgan, contrebasse

Rudy Royston, batterie

OKEH 88875142212

Western suite

Extrait de l'album Jokes (2009)

Quintetto Bislacco

STRADIVARIUS 57909