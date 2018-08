Groupes vocaux 2

Générique

Ennio Morricone

"Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫ Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Claudine Barge, Eddy Louiss, Jean-Claude Briodin, Robert Smart et Ward Swingle avec Dizzy Gillespie trompette solo, Bud Powell piano, Pierre Michelot contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Two bass hit" (Dizzy Gillespie / John Lewis / Mimi Perrin)

Extrait de l'album Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris (1963) Arrgts Lalo Shifrin

PHILIPS 830224-2

♫ Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Claudine Barge, Eddy Louiss, Jean-Claude Briodin, Robert Smart et Ward Swingle avec Dizzy Gillespie trompette solo, Bud Powell piano, Pierre Michelot contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Tin tin deo" (Chano Pozzo Gonzalez / Walter" Gil" Fuller / Mimi Perrin)

Extrait de l'album Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris (1963) Arrgts Lalo Shifrin

PHILIPS 830224-2

♫ Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Claudine Barge, Eddy Louiss, Jean-Claude Briodin, Robert Smart et Ward Swingle avec Dizzy Gillespie trompette solo, Bud Powell piano, Pierre Michelot contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Anthropologie" (Dizzy Gillespie / Charlie Parker / Walter Bishop / Mimi Perrin) & "Groovin' high"(Dizzy Gillespie)

Extraits de l'album Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris (1963) Arrgts Lalo Shifrin

PHILIPS 830224-2

♫ Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Claudine Barge, Eddy Louiss, Jean-Claude Briodin, Robert Smart et Ward Swingle avec Dizzy Gillespie chant et trompette solo, avec James Moody saxophone, Kenny Baron piano, Chris White contrebasse et Rudy Collins batterie

"Oo shoobe- doo-be" (Joe Carroll / Billy Graham / Mimi Perrin) & "Con alma" (Dizzy Gillespie)

Extraits de l'album Dizzy Gillespie and The Double-Six of Paris (1963) Arrgts Lalo Shifrin

PHILIPS 830224-2

♫ Les Doubles Six

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Jacques Denjean, Claude Germain, Jean-Claude Briodin et Ward Swingle avec Art Simons piano, Elek Bacsik guitare, Michel Gaudry contrebasse et Daniel Humair batterie

"En flanant dans Paris" (Quincy Jones / Mimi Perrin) Mimi Perrin chante le solo du trompettiste Joe Newman (Orchestre de Count Basie arrgts Quincy Jones)

Extrait de l’album Les Double Six Meet Quincy Jones (1959)

RCA 7432 164 31 42

♫ Les Doubles Six

Mimi Perrin, Christiane Legrand, Jacques Denjean, Claude Germain, Jean-Claude Briodin et Ward Swingle avec Art Simons piano, Elek Bacsik guitare, Michel Gaudry contrebasse et Christian Garros batterie

"Tout en dodelinant" (Doodlin') (Horace Silver / Mimi Perrin) Mimi Perrin chante le solo du trompettiste Benny Baley (Orchestre de Harry Arnold à la Radio Suédoise arrgts Quincy Jones)

Extrait de l’album Les Double Six Meet Quincy Jones (1959)

RCA 7432 164 31 42

♫ Les Doubles Six

Mimi Perrin, Monique Aldebert, Louis Aldebert, Claude Germain, Jean-Claude Briodin et Ward Swingle avec Georges Arvanitas piano, Michel Gaudry contrebasse et Daniel Humair

"Moanin'" (La complainte du bagnard) (Bobby Timmons / Mimi Perrin) Monique Aldebert chante le solo du trompettiste Clark Terry (Orchestre et arrgts de Quincy Jones)

Extrait de l’album Les Double Six Meet Quincy Jones (1959)

RCA 7432 164 31 42

♫ Les Doubles Six

Mimi Perrin, Monique Aldebert, Louis Aldebert, Claude Germain, Jean-Claude Briodin et Ward Swingle avec Art Simons piano, Pierre Michelot contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Count' Em" (T'as foutu l'camp) (Quincy Jones / Mimi Perrin) Monique Aldebert chante le solo du trompettiste Bengt Arne Wallin (Orchestre de Harry Arnold à la Radio Suédoise arrgts Quincy Jones)

Extrait de l’album Les Double Six Meet Quincy Jones (1959)

RCA 7432 164 31 42

♫ Blue Stars of France

Blossom Dearie, Christiane Legrand, Jeannine De Waleyne, Nadine Young,Fats Sadi chant et vibraphone, Christian Chevalier, Roger Guérin, Jean Mercadier

"Plus je t'embrasse" (Heart of my heart) (Robins) Arrgts Blossom Dearie

Album Lullaby of Birdland and other hits by The Blue Stars of France (1954)

CHERRY RED RECORDS / FIVE FOUR 6

♫Blossom Dearie chant et Piano avec Herb Ellis guitare, Ray Brown contrebasse et Jo Jones batterie

"Plus je t'embrasse" (Heart of my heart) (François / Rian / Robins)

Extrait de l'album Give him to the ooh la la (1957)

VERVE 517067-2

♫Les Blue Stars of France

Blossom Dearie, Christiane Legrand,Jeannine De Waleyne, Nadine Young, Fats Sadi chant et vibraphone, Christian Chevalier, Roger Guérin, Jean Mercadier

"La légende du pays des oiseaux" (Jean Constantin / George Shearing) Arrgts et piano Michel Legrand

Album Lullaby of Birdland and other hits by The Blue Stars of France (1954)

CHERRY RED RECORDS / FIVE FOUR 6

♫ Swingle Singers

Christiane Legrand, Jeanette Beaucomont, Alice Herald, Claudine Meunier, Ward Swingle, Claude Germain, José Germain et Jean Cussac avec Guy Pedersen contrebasse et Daniel Humair batterie

"Spinning song" (La fileuse) Romance sans paroles Op 67 n°4 (Felix Mendelsshon) Arrgts Ward Swingle

Extrait de l'album Getting romantic (1967)

PHILIPS 586736-2

♫Swingle Singers

Christiane Legrand, Nicole Darde, Claudine Meunier, Hélène Devos, Ward Swingle, Joseph Noves, José Germain et Jean Cussac avec Joseph Cavallero contrebasse et Roger Fugen batterie

"Ouverture des Noces de Figaro" (Mozart) Arrgts Ward Swingle

Extrait de l'album Getting romantic (1967) PHILIPS 981160-2

♫Christiane Legrand chant

"Vai" (Canto de Ossanha) (Alice Herald / Baden Powell) et "Rome"(Children's games) (Antonio Carlos Jobim / Eddy Marnay

Extrait de l'album Le Brésil de Christiane Legrand (1972)

AMI RECORDS 30007

♫ Buenos Aires Ocho

"El choclo" (A. Villoldo) et "Taquito militar" (Mariano Mores)

Extraits de l'album Buenos Aires Ocho

MUSIC HALL 10.007-2

♫6 1/2

"Quand ça balance" (Eddy Marnay / Michel Legrand) (1995)

Extrait de l’album New-York – Paris - Nice

FRANCIS DREYFUS MUSIC FDM 36584-2

♫ 6 1/2

"Looking up"

(Michel Petrucciani / Pierre-Gérard Verny) (1995) Flavio Boltro trompette et Stefano Di Battista saxophone alto

Extrait de l’album New-York – Paris - Nice

FRANCIS DREYFUS MUSIC FDM 36584-2

♫ 6 1/2

Nicole Croisille

"Berimbau" (Baden Powell / Claude Nougaro) (1995) Soliste Nelson Veras guitare

Extrait de l’album New-York – Paris - Nice

FRANCIS DREYFUS MUSIC FDM 36584-2

♫ TSF

Philippe Berthe chant, guitare avec Jean-Yves Lacombe chant, contrebasse, Marinette Maignan et Dominique Vissuzaine chant,Daniel Huck saxophone et Richard Portier batterie

"Mon vélo" (Erroll Garner / Philippe Berthe)

Extrait de l'album Drôlement vocal (1987)

IDA RECORDS

♫ TSF

Philippe Berthe chant, guitare avec Jean-Yves Lacombe chant, contrebasse, Marinette Maignan et Dominique Vissuzaine chant, Daniel Huck saxophone chant et Richard Portier batterie

"Ah c'qu'on est content" (I let a song go out of my heart) (Duke Ellington / Philippe Berthe)

Extrait de l'album Drôlement vocal (1987)

IDA RECORDS

♫The Four King Cousins

"Walk on by" (Burt Bacharach / Hal David) Arrgts / direction / production David Axelrod (aka Lex Azevedo) et God only knows (Brian Wilson) Extraits de l'album Introducing…The four King Cousins (Capitol / 1968)

CHERRY RED RECORDS 71

♫ The Sound of Feeling groupe vocal composé des soeurs jumelles Alyce et Rhae Andrece avec Gary David piano et arrangements Chuck Domanico et Ray Neapolitan contrebasses, Dick Fisher batterie soliste Oliver Nelson saxophone soprano

"Waltz without words" (Gary David)

Extrait de l'album Up into silence (1968)

SUNBEAM RECORDS 5045

♫ The Sound of Feeling groupe vocal composé des soeurs jumelles Alyce et Rhae Andrece avec Gary David piano et arrangements Chuck Domanico et Ray Neapolitan contrebasses, Dick Fisher batterie soliste Oliver Nelson saxophone soprano

"My favorite things" (Gary David)

Extrait de l'album Up into silence (1968)

SUNBEAM RECORDS 5045