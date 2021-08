Avec cordes... des années 70 à nos jours (2/2)

Lundi et mardi dans Retour de Plage sur France Musique, les cordes sont à l’honneur : soyeuses à souhait, arrangées par des orfèvres, pour servir d’écrin aux meilleurs musiciens et chanteurs… Lundi des années 50 aux années 70 et mardi des années 70 à nos jours.

Les cordes sont à l’honneur sur France Musique ! , © Getty