Ciné Tango... par Laurent Valéro

♫ Programmation musicale

Rota / Barbieri / Morricone / Williams / Legrand / Bacalov

"Peliculas"

Federico Mizrahi, piano

Luis Lunghi, bandonéon

Christine Brebes, violon

Myriam Santucci, violoncelle

Mark Barnett, batterie

Extrait de l'album "Carne Argenta" (2001)

DEMOLIENDO TANGOS

Luis Bacalov

"Milonga para milonga"

Extrait de la BO du film "Milonga d'Emidio Greco" (1999)

BMG

Luis Bacalov

"Building the bullet"

Extrait de la BO du film de Robert Duvall "Assassination tango" (2003)

RCA / VICTOR

Luis Bacalov

"Second kill"

Extrait de la BO du film de Robert Duvall "Assassination tango" (2003)

RCA / VICTOR

Astor Piazzolla

"Vuelvo al sur"

Astor Piazzolla, bandonéon

Pablo Ziegler, piano

Horacio Malvicino, guitare

Fernando Suarez Paz, violon

Hector Console, contrebasse

Extrait de la BO du film de Fernando Solanas "Sur" (1988)

MILAN

Piazzolla / Solanas

"Vuelvo al sur"

Amelita Baltar

Hernan Posetti, piano

Daniel Binelli, bandonéon

Julio Grana, violon

Ricardo Lafiuti et André Houroux, violoncelle

Guillermo Ferrer, contrebasse

Extrait du film de Fernando Solanas "Sur" (1988)

Extrait de l'album "Referencias" (1999)

WARNER

Astor Piazzolla / Fernando Solanas

"El viaje"

Liliana Herrero

Nestor Marconi, bandonéon

Pablo Ziegler, piano

Horacio Malvicino, guitare

Fernando Suarez Paz, violon

Hector Console, contrebasse

Extrait de la BO du film de Fernando Solanas "El Viaje" (1992)

MILAN

Pedro Laurenz

"Milonga de mis amores"

Luis Borda, guitare et arrangements

Diego Schissi, piano

Jose Libertella, bandonéon solo

Julio Pane, bandonéon

Mauricio Marcelli, violons

Diego Pojomowsky, basse

Pablo Laporta, percussions

Quatuor de saxophone "De coté"

Extrait de la BO du documentaire de Arne Birkenstock "12 Tangos" (2005)

ENJA

Sebastian Piana / Homero Manzi

"El Paisaje"

Lidia Borda, chant

Diego Schissi, piano

Julio Pane, bandonéon

Oscar Giunta, contrebasse

Extrait de la BO du documentaire de Arne Birkenstock "12 Tangos" (2005)

ENJA

Astor Piazzolla

"Adios Nonino"

Luis Borda, guitare et arrangements

Diego Schissi, piano

Humberto Ridolfi, violon

Elizabeth Ridolfi, alto

Julio Pane, bandonéon

Oscar Giunta, contrebasse

Extrait de la BO du documentaire de Arne Bikenstock "12 Tangos" (2005)

ENJA

Santiago Polimeni

"Milonga para tu ausencia"

Quinteto El Descarte

Santiago Polimeni, bandonéon

Cristian Asato, piano

Adrian Lacruz, guitare

Pablo Guzman, contrebasse

Extrait de la BO du documentaire de German Krall "Our last tango" (2015)

SONY CLASSICAL

Jose Dames / Homero Manzi

"Fiumos"

Lidia Borda, chant

Sexteto Mayor

Fulvio Giraudo, piano

Humberto Ridolfi et Juan Roqué Alsina, violons

Horacio Romo, bandonéon

Enrique Guerra, contrebasse

Extrait de la BO du documentaire de German Krall "Our last tango" (2015)

SONY CLASSICAL

Eduardo Arolas

"Comme il faut"

Rodolfo Mederos

"Balada para otro film"

Rodolfo Mederos, bandonéon

Osvaldo Calo, clavecin

Tomas Gubitch, guitare

Jon Toth, violon

Eric Shumsky, alto

Hugh Mc Kenzie, violoncelle

Jean-Paul Celéa, contrebasse

Extraits de la BO du film de Hugo Santiago "Las veredas de Saturno" (1999)

ACQUA

Astor Piazzolla

"Flaco Aroldi" & "Con alma y vida"

Astor Piazzolla, bandonéon

Antonio Agri, violon

Extraits de la BO du film de David Jose Kohon "Con alma y vida" (1970)

BMG

Astor Piazzolla

"Rue de Londres" ,"Station taxis" et "Générique thème de Carrier"

Astor Piazzolla, bandonéon

Extraits de la BO du film d'Alain "Jessua Armaguedon" (1977)

POLYDOR

Gato Barbieri

"Girl in black / tango"

Gato Barbieri, saxophone ténor

Franco D'andrea, piano

Wolmer Beltrami, accordéon

Giovanni Tommaso, contrebasse

Pierino Munari, batterie

Oliver Nelson, arrangements

Extrait de la BO du film de Bernardo Bertolucci "Le dernier Tango à Paris" (1972)

RYKO

Gato Barbieri

"Last tango in Paris / tango"

Gato Barbieri, saxophone ténor

Franco D'andrea, piano

Wolmer Beltrami, accordéon

Giovanni Tommaso, contrebasse

Pierino Munari, batterie

Oliver Nelson, arrangements

Extrait de la BO du film de Bernardo Bertolucci "Le dernier Tango à Paris" (1972)

RYKO