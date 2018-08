Un instru, une chanson...

Générique

Ennio Morricone "Une Voce allo Specchio" (avec la voix d’Edda dell’Orso)

Extrait de la BO de La Stagione dei Sensi/Compilation Mondo Morricone

REF COLOSSEUM 34.8057

Programmation musicale

♫Francy Boland piano avec Sahib Shihab flûte, Fats Sadi vibraphone, Jimmy Woode Jr contrebasse et Kenny Clarke batterie

"Wives and lovers" (Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l'album Music for the small hours (Columbia / 1965) SCHEMA / REARWARD 120

♫Pedro Biker chant avec Kenny Drew piano, Sahib Sihab, Bent Jaedig, Uffe Karskov saxophones, Palle Mikkelborg trompette, Allan Botschinsky buggle, Dave Sternbach cor, Niels Henning, Orsted Pedersen contrebasse et Alex Riel batterie

"Wives and lovers"(Burt Bacharach / Hal David)

Extrait de l'album The song is you (Copenhague 1966) UNIVERSAL MUSIC DENMARK 1704188

♫ Les Mc Cann piano avec Joe Pass guitare, Paul Chambers contrebasse et Paul Humphrey batterie

"Work song" (Nat Adderley)

Extrait de l'album Soul Hits (1963) PACIFIC JAZZ / BGO 1105

♫Earl Coleman avec Billy Taylor piano, Eddie Williams trompette, Gene Bertoncini guitare Reggie Workman contrebasse et Bobby Thomas batterie

“Work song” (Nat Adderley)

Extrait de l’album Love Songs (1967) ATLANTIC 27394

♫Chet Baker trompette avec Henry Florens piano et Jim Richardson contrebasse

"My funny Valentine" (Rodgers / Hart)

Extrait de l'album Rendez-vous (1979) BINGOW RECORDS 04

♫Dinah Shore chant avec André Previn piano, Red Mitchell contrebasse et Frank Capp batterie

"My funny Valentine" (Rodgers / Hart)

Extrait de l'album Dinah sings Previn plays (1959) CAPITOL 3698022

♫Chet Baker trompette avec un orchestre arrangé par Jimmy Mundy

"These foolish things" (Harry Link / Jack Strachey / Holt Marvell)

Extrait de l’album Baker's Holiday / Chet Baker sings & plays Billie Holiday (Limelight /1965) EMARCY 838204-2

♫Joy Bryan chant avec Winton Kelly piano, Leroy Vinnegar contrebasse et Franck Buttler batterie

"These foolish things" (Harry Link / Jack Strachey / Holt Marvell)

Extrait de l’album Make the man love me (Contemporary / 1961) FRESH SOUNDS RECORDS 699

♫Mundell Loewe guitare avec Al King clarinette, Phil Bodner hautbois, Albert Trigger contrebasse et Ed Shaughnessy

"Speak low" (Kurt Weill /Ogden Nash)

Extrait de l'album Guitar moods (1956) RIVERSIDE 1957-2

♫Carmen Mc Rae chant avec Marshall Otwell piano, Cal Tjader vibraphone, Rob Fisher basse, Poncho Sanchez percussions et Vince Lateano batterie

"Speak low" (Kurt Weill /Ogden Nash)

Extrait de l'album Heat wave (1982) CONCORD JAZZ 4189

♫Buddy Colette clarinette avec Dick Shreve piano, Howard Roberts guitare, Eugene Wright contrebasse et Bill Richmond batterie "You better go now" (Robert Graham / Bickley Richner)

Extrait de l'album Everybody's Buddy produit par David Axelrod (Challenge 1958) FRESH SOUND RECORDS 213

♫Ethel Ennis chant avec Hank Jones piano, Eddie Biggs guitare, Abie Baker contrebasse et Kenny Clark batterie

"You better go now" (Robert Graham / Bickley Richner)

Extrait de l'album Ethel Ennis sings lullabys for losers (1955) JUBILEE 29119

♫Jesse Belvin chant avec l’orchestre de Marty Paich

"What's new" (Burke / Haggart)

Extrait de l’album Mr Easy (1959) FRESH SOUNDS RECORDS FSR 628

♫Dexter Gordon saxophone ténor avec Kenny Drew piano, Dizzy Reece trompette, Slide Hampton trombone et arrangements Niels Henning Orsted Pedersen

"What's new" (Burke / Haggart)

Extrait de l’album A Day in Copenhagen (1969) MPS 821288-2

♫Anne Phillips chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Kermit Leslie "You don't know what love is" (Raye / De Paul)

Extrait de l'album Born to be blue (1959)

♫Curtis Amy saxophone soprano avec Dupree Bolton trompette, Jack Wilson piano, Ray Crawford guitare, Vic Gaskin contrebasse et Doug Sides batterie

"You don't know what love is" (Raye / De Paul)

Extrait de l'album Katanga (2011) PACIFIC JAZZ/TOCJ-50180

♫ Aldo Romano batterie avec Paolo Fresu trompette Franco d’Andrea piano et Furio Di Castri contrebasse

"Estate" (Bruno Martino / Bruno Brighetti)

Extrait de l’album Non dimenticar (1993) POLYGRAM 518 264-2

♫Denzal Sinclaire chant et piano, Seamus Blake saxophone, Reuben Rogers contrebasse et Gregory Hutchinson batterie

"Estate" (Bruno Martino / Bruno Brighetti)

Extrait de l'album My one and only love (2006) EMARCY RECORDS 602498796948

♫Toots Thielemans guitare et sifflet avec Dick Hyman orgue, Arnold Fishkind contrebasse et Don Lamond batterie

"Bluesette" (Toots Thielemans)

Extrait de l'album The whistler and his guitar ( ABC / Paramount / New-York 1964) Anthologie 100 years of Jazz guitar COLUMBIA 5176512

♫Charles Turner chant avec Barry Stevenson contrebasse et Ulysses Owens batterie

"Bluesette" (Toots Thielemans / Norman Gimbel)

Extrait de l'album Dreamers (2014) SOUND ON PURPOSE RECORDS

♫Von Freeman saxophone ténor avec Norman Simmons piano, Victor Sproles contrebasse et Wilbur Campbell batterie

"I'm glad there is you" (Jimmy Dorsey / Paul Madeira Merz)

Extrait de l'album Hyde park after dark (1983) Anthologie The complete Bee Hive sessions MOSAIC RECORDS 1261/4

♫ Kenny Burrell guitare et chant avec Onaje Allan Gumbs piano, Rufus Reid contrebasse et Akira Tana batterie

"I'm glad there is you" (Jimmy Dorsey / Paul Madeira Merz)

Extrait de l'album Lucky so and so (2001) CONCORD JAZZ

♫ Charlie Rouse saxophone ténor avec Guido Mahones piano, Reggie Workman contrebasse et Art Taylor batterie

"When Sunny gets blue" (Jack Segal / Marvin Fisher)

Extrait de l'album We paid our dues ! (Epic / 1961) Bonus dans l'album Yeah ! EPIC 88697112012

♫Sarah Vaughan chant avec Barney Kessel guitare et Joe Comfort contrebasse

"When Sunny gets blues" (M. Fisher / J. Segal)

Extrait de l’album Sarah + 2 ROULETTE JAZZ 600182

♫ Jack Jones chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Glenn Osser "Like someone in love" (Burke / Van Heusen)

Extrait de l'album Gift of love (Kapp records 1962) MASTERS CLASSICS RECORDS

♫Benny Golson saxophone ténor avec Bill Evans piano, Art Farmer trompette, Adison Farmer contrebasse et Don Bailey batterie "Like someone in love" (Burke / Van Heusen) (1958) Anthologie Bill Evans The Quintessence FREMEAUX & ASSOCIES 290

♫ Al Cohn et Zoot Sims saxophones avec Jaki Byard piano George Duvivier contrebasse et Mel Lewis batterie

"Body and soul" (Heyman / Sour/ Eyton / Green)

Extrait de l'album Body and soul (1973) MUSE RECORDS 5356

♫Sue Raney chant en duo avec Bob Florence piano

"Body and soul" (Heyman / Sour/ Eyton / Green)

Extrait de l'album Ridin'high (1984) DISCOVERY RECORDS 913