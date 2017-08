Crooners, par Laurent Valéro

Programmation musicale

Johnny Mercer / Harlod Arlen

"One for my baby" (and one more for the road)

Johnny Mercer, chant

Orchestre de Paul Weston

Extrait de l'anthologie "Johnny Mercer" (Hollywood 1946)

CAPITOL

Matt Denis / Tom Adair

"Angel eyes" et "Compared to you"

Matt Dennis, chant et piano

Gene Englund, contrebasse

Mark Barnett, batterie

Extraits de l'album "Matt Dennis live in The Taly-Ho" (Hollywood 1954)

FRESH SOUNDS

Matt Denis / Tom Adair

"Everything happens to me"

Pedro Biker, chant

Bent Axen, piano

Sahib Sihab, saxophone ténor

Allan Botschinsky, trompette

Niels-Henning Ørsted Pedersen, contrebasse

Bjarne Rostvold, batterie

Extrait de l'album "Pedro Biker evergreens in Danish design" (Copenhague 1963)

FONTANA

Bobby Troup

"You're looking at me"

Bobby Troup, chant, célesta et piano

Orchestre arrangé et dirigé par Bob Enevoldsen

Extrait de l'anthologie "Bobby Troup sings Troup Mercer and more" (Hollywood 1953)

JASMINE RECORDS

Harold Arlen / Johnny Mercer

"Comme rain or comme shine"

Bobby Troup, chant et piano

Howard Roberts, guitare

Red Mitchell, contrebasse

Don Heath, batterie

Extrait de l'anthologie "Bobby Troup sings Troup Mercer and more" (1954)

JASMINE RECORDS

Bobby Troup

"Route 66"

Bobby Troup, chant et piano

Howard Roberts, guitare

Red Mitchell, contrebasse

Extrait de l'anthologie "Bobby Troup sings Troup Mercer and more" (1955)

JASMINE RECORDS

Gus Kahn / Joseph A. Livingston / Matty Malneck

"I'm thru with love"

Jackie Paris, chant

Billy Taylor, piano

Charlie Shavers, trompette

Earl May, contrebasse

Kalil Madi, batterie

Extrait de la compilation "Skylark" (1954)

BRUNSWICK

Norman Mapp

"I worry about you"

Norman Mapp, chant

Tommy Flanagan, piano

Clark Terry, trompette

George Duvivier, contrebasse

Dave Bailey, batterie

Extrait de l'album "Jazz ain't nothin bur soul" (New-York 1961)

FRESH SOUNDS RECORDS

Hoagy Carmichael / Frank Loesser

"Two sleepy people"

Hoagy Carmichael, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Johnny Mandel

Art Pepper, saxophone alto

Extrait de l'album "Hoagy sings Carmichael" (1956)

PACIFIC JAZZ

Hoagy Carmichael / Stuart Gorrell

"Georgia on my mind"

Hoagy Carmichael, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Johnny Mandel

Art Pepper, saxophone alto

Extrait de l'album "Hoagy sings Carmichael" (1956)

PACIFIC JAZZ

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II

"It might as well be spring"

Johnny Mathis, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Gil Evans

Extrait de l'album "A new sound in popular songs" (1956)

CBS

Lew Brown / Sammy Fain

"That old feeling"

Frankie Laine, chant

Orchestre de Buck Clayton

Extrait de l'album "Jazz spectacular" (1955)

CBS

Richard Rodgers / Lorenz Hart

"Blue moon"

Mel Tormé, chantOrchestre arrangé et dirigé par Russell Garcia

Extrait de l'album "Swingin' on the moon" (1960)

VERVE

Morgan Lewis / Nancy Hamilton

"How high is the moon"

Mel Tormé, chant

Orchestre arrangé et dirigé par Russell Garcia

Extrait de l'album "Swingin' on the moon" (1960)

VERVE

Harold Arlen / Truman Capote

"Don't like goodbyes"

Nelson Riddle, arrangements

Frank Sinatra, chant

Hollywood String Quartet

Extrait de l'album "Close to you" (1956)

CAPITOL

Ann Ronell

"Willow weep for me"

Lou Rawls, chant

Les McCann, piano

Leroy Vinnegar, contrebasse

Ron Jefferson, batterie

Extrait de l'album "Stormy monday" (1962)

BLUE NOTE

Fred Brooks

« Fare thee well »

Harry Belafonte, chant

Hank Jones, piano

Roy Eldridge, trompette

Ben Webster, saxophone ténor

Millard Thomas, guitare

Norman Keenan, contrebasse

Osie Johnson, batterie

Extrait de l’album "Belafonte sings the blues" (1958)

SONY / RCA VICTOR